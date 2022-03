Rolling Stones a Milano: domani biglietti in prevendita generale

A pochi giorni dall’annuncio della tournée europea dei Rolling Stones per i sessant’anni di carriera, battezzata “Sixty” e che toccherà anche l’Italia, domani - 18 marzo - alle ore 10 si apre la prevendita generale dei biglietti per l’unica tappa italiana di Mick Jagger e soci. La leggendaria band britannica si esibirà il prossimo 21 giugno allo Stadio San Siro di Milano. I biglietti saranno in vendita sui circuiti ufficiali Ticketone, Ticketmaster e Vivaticket.

Il tour europeo, il primo senza lo storico batterista Charlie Watts, scomparso la scorsa estate e sostituito da Steve Jordan, prenderà il via l'1 giugno 2022 dallo Stadio Wanda Metropolitano di Madrid, per poi proseguire a Monaco di Baviera, Liverpool, Amsterdam, Berna, Londra, Bruxelles, Vienna, Lione, Parigi, Gelsenkirchen e infine Stoccolma.

Nei giorni scorsi Keith Richards, che il 18 marzo pubblicherà una nuova edizione del suo disco solista "Main offender" originariamente pubblicato nell'ottobre 1992, ha partecipato come ospite al programma televisivo “CBS Sunday Morning” e ha rilasciato una serie di intervista. Tra le altre cose, Keef ha raccontato di essere al lavoro su nuove canzoni con Jagger e Jordan, ha spiegato come è riuscito a smettere di fumare, ha detto la sua sui cataloghi in vendita e a margine di una chiacchierata con Andrea Laffranchi per il Corriere della Sera ha parlato degli Stones, dei Maneskin e delle dipendenze.