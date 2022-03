Fedez in lacrime sui social parla dei suoi problemi di salute

Attraverso una serie di storie condivise sul suo profilo Instagram nel tardo pomeriggio di oggi, 17 marzo, Fedez ha informato i suoi oltre 13,4 milioni di follower che gli è stato diagnosticato un problema di salute ma, ha aggiunto, “per fortuna è stato trovato con un grande tempismo”. Per questo, ha poi fatto sapere il cantante che ha pubblicato lo scorso novembre il suo più recente album “Disumano”, l’artista dovrà affrontare un “percorso importante”.

“Purtroppo mi è stato trovato un problema di salute, il che comporta un percorso importante che dovrò fare e che mi sento di raccontare. Non ora, non in questo momento in cui mi sento di stringermi alla mia famiglia e ai miei figli e che mi sentirò di raccontare in futuro”, ha dichiarato Federico Leonardo Lucia, questo il nome all’anagrafe dell’artista.

Come testimoniato dal video riportato di seguito che ripropone i video condivisi come storie dal cantante, Fedez ha successivamente detto:

“Se questo mio racconto riesce a dare confronto anche solo ad una persona, che magari non ha la fortuna di essere circondata di affetti come me con la mia famiglia, mi fa pensare che questa parentesi della mia vita ha una sua utilità, cosa che non si riesce a dare. In questi anni è come se avessi avuto una specie di album dei ricordi condiviso, e solo ora mi rendo conto dell'importanza di aver strappato un sorriso a qualcuno che magari stava affrontando un momento difficile”.

L’artista ha concluso raccontando: “Quell'album condiviso sarà anche la mia forza e servirà a strappare un sorriso anche a me. In questo momento non sono abbastanza lucido da andare oltre, ma sono pronto ad affrontare questa nuova avventura che la vita mi ha presentato, e ringrazio mia moglie che mi è stata vicina in questi giorni, e i miei amici e la mia famiglia. Spero di potervi dare aggiornamenti positivi nei prossimi giorni”.

Già nel 2019 Fedez aveva rivelato: ”Ho fatto degli esami, sono a rischio sclerosi multipla”. Al tempo la voce di “Bella storia” aveva spiegato: “Durante una risonanza magnetica mi è stata trovata una cosa chiamata demielinizzazione nella testa, che è una piccola cicatrice bianca. Sono dovuto restare sotto controllo perché, clinicamente, quello che mi hanno riscontrato è una sindrome radiologicamente verificata, ovvero la demielinizzazione è quello che avviene quando hai la sclerosi multipla”.