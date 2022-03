Concerti e Covid, dal primo aprile via le capienze ridotte

La cabina di regia del Governo ha approvato il percorso di allentamento delle misure restrittive per il contenimento del virus da SarS-Cov-2: come riferiscono le principali agenzia di stampa, dal prossimo primo aprile cadranno gli obblighi di capienza ridotta in strutture a grande affluenza come stadi (oggi limitati al 75%) e palazzetti (attualmente aperti ma solo al 60%). Nel caso dei grandi spazi all’aperto, non sarà necessario l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, che - al contrario - resteranno obbligatori presso le strutture indoor. In entrambi i casi, l’accesso sarà garantito non più dal solo Green Pass rafforzato, ma anche dal Green Pass base, quello ottenibile anche con un semplice test antigenico.