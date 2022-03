I Def Leppard annunciano il nuovo album: subito il primo singolo

Dopo il boom di vendite per i biglietti del tour congiunto con i Mötley Crüe negli Stati Uniti e a distanza di quasi sette anni dal loro precedente eponimo disco, i Def Leppard hanno annunciato il loro nuovo album in studio.

La nuova prova sulla lunga distanza della formazione di Joe Elliott, intitolata “Diamond star halos”, arriverà sui mercati il prossimo 27 maggio e, stando a quanto riportato, sarà ispirato al glam rock degli anni ’70 di artisti e gruppi come T. Rex, David Bowie e Mott the Hoople. Non a caso il titolo include una citazione del testo di “Bang a gong (Get it on)” di Marc Bolan e compagni. Nell’attesa dell’uscita, la band britannica ha offerto una prima anticipazione del suo prossimo lavoro discografico, che includerà 15 canzoni, pubblicando il singolo “Kick”.

A “Diamond star halos” hanno collaborato con i Def Leppard Alison Krauss, che ha prestato la sua voce a due brani, “This guitar" e "Lifeless", e il tastierista di David Bowie Mike Garson, il quale ha offerto il proprio contributo in "Goodbye for good this time" e "Angels (Can't help you now)”.

Il nuovo album del gruppo, formato oltre che dal cantante Elliott anche dal bassista Rick Savage, dal batterista Rick Allen e dai chitarristi Phil Collen e Vivian Campbell, è stato realizzato nel corso degli ultimi due anni. Come segnalato da Blabbermouth, per realizzare il disco i componenti della band, inclusa nella Rock and Roll Hall of Fame nel 2019, hanno lavorato simultaneamente da tre paesi diversi con Joe Elliott in Irlanda, Savage in Inghilterra, mentre Collen, Campbell e Allen si trovavano negli Stati Uniti.

Ecco la tracklist e la copertina di “Diamond star halos”:

01. Take What You Want

02. Kick

03. Fire It Up

04. This Guitar (feat. Alison Krauss)

05. SOS Emergency

06. Liquid Dust

07. U Rok Mi

08. Goodbye For Good This Time

09. All We Need

10. Open Your Eyes

11. Gimme A Kiss

12. Angels (Can’t Help You Now)

13. Lifeless (feat. Alison Krauss)

14. Unbreakable

15. From Here To Eternity