AFI, nominate le nuove cariche sociali per il 2022 - 2026

Ha avuto luogo ieri, mercoledì 16 marzo, l’assemblea generale di AFI - Associazione Fonografici Italiani: durante la seduta sono stati votati i rinnovi delle cariche sociali del Consiglio Generale, del Collegio dei Probiviri e dell’Organo di Sorveglianza. “Dopo una consiliatura complicata, caratterizzata da un periodo storico ricco di circostanze tortuose per l’Associazione e le nostre aziende, non posso che ringraziare gli Organi uscenti per il supporto, il sostegno e il lavoro profuso in questi anni", ha dichiarato al proposito il presidente di AFI Sergio Cerruti.