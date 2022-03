A Round Hill il catalogo di Herman Rarebell (ex Scorpions)

Round Hill Music ha acquisito il catalogo di Herman Rarebell, batterista originale degli Scorpions che vanta una consistente porzioni di crediti nei primi undici album della band tedesca, per i quali ha co-firmato successi - in qualità anche di paroliere - come “Rock You Like a Hurricane”, “Make It Real”, “Dynamite”, “Arizona”, “Bad Boys Running Wild” e “Don’t Stop at the Top”: oltre ai diritti editoriali, la società americana con sede a New York City ha acquisito anche le porzioni di diritti connessi sulle composizioni e la quote di diritti sulle incisioni ascrivibili all’artista.