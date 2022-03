Rolling Stones: cercasi il fotografo, disperatamente

L'Archivio Fotografico Storico Ferraina, in concomitanza con l'annunciato concerto degli Stones del 21 giugno allo stadio San Siro di Milano, esporrà tutto il materiale fotografico custodito nel proprio archivio (oltre 200 foto inedite)del celebre concerto di Hyde Park del 5 luglio 1969, che abbiamo raccontato per esteso qui - trovate anche i video di tutte le canzoni eseguite.

Eccone una:



Fra i negativi riesaminati, è emersa una sorpresa: una fotografia "di riflesso" dell'autore di quegli scatti. L'identità del fotografo, però, non è conosciuta.



“La maggior parte delle immagini del nostro vasto archivio, che ad oggi conta oltre 5 milioni di fotogrammi, sono di provenienza di agenzie che negli anni hanno chiuso, di cui i fotografi sono perlopiù sconosciuti. Di questo meraviglioso patrimonio, quasi tutto inedito, ahimè, non riusciamo quasi mai a trovarne gli artefici. In questo caso, però, di questo servizio fotografico molto ampio che riguarda i Rolling Stones in un evento tra i più importanti della storia del rock in assoluto, abbiamo un volto. Vorremmo assolutamente conoscere la sua identità. Ci aiutate a scoprirla?”.

Ecco l'autoritratto del fotografo, qui sotto.

Se qualcuno lo riconosce e lo conosce, può dirgli per favore di mettersi in contatto con l'Archivio Ferraina? (info@archivioferraina.com, telefono 3479870075)



L'esposizione di tutto il materiale fototografico dei Rolling Stones custodito dall'Archivio, in concomitanza del concerto, si terrà a Milano dal 18 giugno al 23 luglio alla sede dell'Archivio Ferraina in via Muzio Scevola, 4 (200 metri da M/M Lambrate).

Gli orari di visita sono dal lunedì al sabato ore 11:00-13:00 17:00-20:00