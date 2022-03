Brian Molko: “David Bowie mi ha reso una persona migliore”

I Placebo e David Bowie sono sempre stati molto vicini, umanamente e artisticamente. La voce di “Heroes”, quando era in vita, ha speso parole di apprezzamento e profonda stima nei confronti della band di Brian Molko e ha suonato con il gruppo sia sul palco che in studio, collaborando nella traccia del 1998 “Without You I'm Nothing”. Bowie ha influenzato a tal punto Brian Molko da renderlo “una persona migliore”, ha detto il frontman dei Placebo in una recente intervista a Nme. I Placebo sono pronti a tornare con il nuovo album "Never Let Me Go", in uscita il 25 marzo. C’è sempre più attesa per l’uscita del progetto, l'ottavo album in studio che arriva a distanza di nove anni dal precedente "Loud Like Love". Si tratta del primo album registrato dalla band ufficialmente come un duo, composto dai soli Brian Molko e Stefan Olsdal dopo l'abbandono del batterista Steve Forrest nel 2015.

Intanto parlando della sua identità come artista, Molko ha spiegato come i Placebo non parlino in pubblico di molti argomenti al di fuori della musica: "Non diciamo molto, così non c'è una saturazione di nonsense. Le persone non sono distratte da ciò che mangiamo a cena. Quando parliamo ci ascoltano attentamente". Proprio questo approccio, fondamentale per i Placebo, è stato un lascito di David Bowie che, dice Brian Molko, è riuscito davvero a cambiargli la vita facendogli capire la sostanza dell’esistenza e il rifiuto del superficiale: "Per quanto possa sembrare un'affermazione forse eccessiva, è la verità. David Bowie mi ha insegnato come essere una persona migliore, ma è dovuto scomparire perché potessi rifletterci davvero. Quando stava accadendo ero decisamente troppo arrogante e ubriaco per capire davvero il suo impatto. David trattava tutti quelli che incontrava con la stessa dignità, la stessa umanità e gentilezza, indipendentemente da quale fosse il loro status. Che si trattasse di un cameriere o di Johnny Cash, Bowie ti rispettava allo stesso modo".