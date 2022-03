Spotify, l’accordo col Barça è costato 310 milioni di dollari

La partnership col FC Barcellona annunciata lo scorso 15 marzo è costata a Spotify 306 milioni di euro: la somma, secondo quanto riferito dall’emittente radiofonica catalana Rac1 e dal fondatore di Huddle Up Joe Pompliano, permetterà al DSP guidato da Daniel Ek non solo di diventare main sponsor della compagine blaugrana, vedendo il proprio marchio impresso sulle divise delle squadre femminile e maschile del club, ma anche di essere protagonista di un’operazione di naming dello stadio di casa della formazione catalana, che per quattro anni dal prossimo mese di luglio, quando l’accordo sarà in essere - dopo la ratifica dell'Assemblea Straordinaria dei Soci Delegati che avrà luogo il 3 aprile - vedrà la struttura venire ribattezzata “Spotify Camp Nou”.