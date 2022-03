Visconti: se Battiato incontra gli Idles

L’indie italiano riparta da Visconti. Intimismo, ironia e pungente critica generazionale. Cantautorato affilato e sferzate post punk. Un po’ Tutti Fenomeni, di cui riprende l’irriverenza (e il legame con Battiato – ascoltate “La morte a Venezia”: “Amanda Lear e Salvador Dalì / à la discotheque de Paris”). Un po’ l’indie-alternative vecchia scuola: non è un caso che dietro al suono e all’estetica di “DPCM”, l’album d’esordio del giovane cantautore classe 2000, ci sia Giulio Ragno Favero, protagonista della scena, già membro degli One Dimensional Man e Il Teatro degli Orrori.

Anticipato dai singoli “Ammorbidente” e “Le idi di marzo”, “DPCM” è il frutto del lockdown di Valerio Visconti, ventenne cresciuto ad Acqui Terme, in Piemonte. Altro che drill e bedroom pop: nei sette pezzi che compongono il disco il cantautore esprime la complessità della “Generazione Z”, della quale lui stesso fa parte, con un linguaggio decisamente distante da quello di colleghi come gli Psicologi, Ariete, Bnkr44 e Chiello. Più che di cameretta, “DPCM” puzza di centri sociali: “Desidero un periodo decadente, un panorama fatiscente, e un po’ di ammorbidente / Le vacanze al mare, una quarantena bipolare per giustificare anche chi non fa niente”, canta nel ritornello-slogan di “Ammorbidente”. Visconti canta in italiano e nei suoi brani l’urgenza del post-punk trova un’insolita miscela con la forma cantautorale nella quale convivono intimismo e sferzante critica generazionale, nella continua ricerca di un equilibrio tra incursioni post-punk e contaminazioni cantautorali, dove Idles e Franco Battiato convivono e coesistono dando forma a un sound inedito, sporco, rabbioso, poetico.

Non è rassicurante, Visconti.

Non vuole esserlo. Tutt’altro. Nei suoi testi affronta temi decadenti come la morte, la corruzione morale e l’irrazionalità: “Il fallimento come la più grande aspirazione umana / Ci culliamo così nelle fresche sere di un’angoscia primitiva / Pensai a voi energumeni e alle pallide giornate / di un settembre con un po’ di febbre e di un’estate che sfiniva”, canta in “Poeti”. A fare da sfondo alle sue canzoni è una provincia decaduta e post-apocalittica come lo può essere quella della sua Acqui Terme: “E il tempo che passiamo assieme, in cui cerco un disperato appiglio dentro alla televisione / I tuoi occhi stanchi mi fissano come chiodi e ho paura di fallire come te / Ho visto nei dipinti della mia fantasia, le madri delle tue atrocità / Ma tra noi due l’unico argomento rimasto è la mia università”, si sfoga in “Nulla mi urterebbe più”.

Il risultato – complice anche il tocco di Giulio Ragno Favero, che nel 2013 tenne a battesimo l’Appino solista de “Il testamento”, prima di lavorare con Marina Rei al suo “Pareidolia” – è un disco urgente e sanguinolento che, scalciando nell’incertezza, cerca di raccontare le sensazioni di chi è troppo giovane per essere adulto e troppo grande per essere adolescente.