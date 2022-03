Marilyn Manson: Evan Rachel Wood svela altri dettagli sugli abusi

Evan Rachel Wood è tornata ad accusare pubblicamente Marilyn Manson, svelando altri dettagli sulle violenze che avrebbe subito da parte della rockstar, alla quale fu sentimentalmente legata in passato.

Nella seconda parte del documentario di HBO “Phoenix rising” l’attrice, che aveva 19 anni quando venne ufficializzata la sua relazione con Marilyn Manson (e oggi ne ha 34), dice – tra le altre cose – di essere stata costretta da Brian Warner (questo il vero nome del cantante) a bere il suo sangue, di essere stata torturata con una frusta nazista decorata con una svastica (Evan Rachel Wood è di religione ebraica) e di essere stata colpita nella zona genitale. Marilyn Manson ha smentito le accuse, denunciando formalmente all’inizio del mese Evan Rachel Wood per diffamazione.

Nel documentario l’attrice mostra anche le cicatrici che sarebbero state causate dall’incisione di marchi:

“Lui si è scolpito una ‘E’ e io ho inciso una ‘M’ per dimostrare appartenenza e lealtà. L’ho scolpita proprio accanto alla mia vagina per fargli vedere che gli appartenevo. Era il gennaio del 2007. Oggi voglio rimuovere quella cicatrice”.

Evan Rachel Wood ha affermato che Manson l’avrebbe violentata anche nel sonno:

“Mi svegliavo e dicevo a me stessa: ‘Resta addormentata, non muoverti, non farlo spostare’. Rimanevo inerte e immobile fino alla fine. Poi mi rimetteva semplicemente a posto la gamba e usciva dalla stanza”.