Music City, il metaverso musicale: parla Bassel Bakdounes

C’è un progetto di metaverso tutto italiano. Un metaverso, a differenza dei tanti già esistenti o in via di sviluppo tra Stati Uniti, Cina, Gran Bretagna e Francia, esclusivamente musicale. A lavorarci è Velvet Media, agenzia di marketing management e media con sede a Castelfranco Veneto e uffici a Milano, Denver, Bangkok e Dubai con circa 150 dipendenti, in collaborazione con AnotheReality, società meneghina specializzata nella realizzazione di esperienze e spazi immersivi, nell’ambito di Next Heroes, incubatore nato da una costola della stessa Velvet Media.