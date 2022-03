Sony Music, dall’antitrust UK ok finale all’acquisizione di AWAL

La Competition and Markets Authority, autorità britannica che regola la concorrenza sui mercati del Regno Unito, ha dato il via libera definitivo all’acquisizione della società di servizi AWAL fa parte di Sony Music: la decisione, annunciata in via preliminare lo scorso mese di febbraio, è stata confermata oggi, mercoledì 16 marzo, dopo ulteriori consultazioni, volte a stabilire se l’operazione potesse riverberarsi in chiave negativa sui mercati nazionali.