SuperBloom Festival a Monaco di Baviera il prossimo settembre

I prossimi 3 e 4 settembre 2022 all'Olympic Park e all'Olympiastadion di Monaco di Baviera, in Germania, si terrà la prima edizione del SuperBloom Festival che presenta una line-up composta da, tra gli altri, Calvin Harris, Macklemore, Megan Thee Stallion, Willow, Rita Ora, Skepta, Years & Years, David Guetta, AnnenMayKantereit, KRAFTKLUB, Glass Animals, Stromae, Anne-Marie, Zoe Wees e Kaya Yanar.

Il SuperBloom avrà numerose aree attrezzate per diverse attività. Una si chiamerà District4 e sarà dedicata alla lifestyle-fashion-sports, poi ci sarà la Your Planet in cui si affronteranno i temi sulla sostenibilità ambientale. L’arte sarà il focus delle zone ArtBloom e LakeGallery. La sezione Spectacular sarà animata da performance di danza, arte acrobatica, circo e altro ancora. La SuperBrain introdurrà temi che esploreranno scienza, medicina, ricerca e tecnologia, mentre per i più piccoli sarà allestito il MiniBloom.

La vendita dei biglietti è aperta sul sito ufficiale. Il pass di 2 giorni (per sabato e domenica) è disponibile al prezzo di 169 euro. Il ticket per i ragazzi tra i 12 e 15 anni è in vendita al prezzo ridotto di 99 euro, sarà previsto l’ingresso gratuito ai bambini entro un certo limite di ingressi. La vendita dei ticket giornalieri con il prezzo promo è partita lo scorso 9 marzo.