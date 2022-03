La migliore intro di una canzone di ogni tempo per Robert Smith

Il frontman dei Cure, Robert Smith, non si è mai fatto problemi nel citare le sue influenze musicali così come ad esprimere la propria ammirazione verso i suoi musicisti preferiti. Agli inizi della sua carriera, ad esempio, citava quali sue ispirazioni prime David Bowie e Jimi Hendrix. Durante i primi concerti dei Cure, negli anni Settanta, la band proponeva cover delle sue canzoni preferite pescate nel repertorio del rock degli anni '60 o dei primi anni '70. Nel primo album della formazione britannica, “Three Imaginary Boys”, uscito nel maggio del 1979 era inclusa la cover di "Foxy Lady", classico di Jimi Hendrix.

Qualche anno più tardi, nel 1982, quando i Cure stavano lavorando a quello che sarebbe stato il loro quarto album, “Pornography”, Robert Smith avrebbe poi ammesso di essere stato molto ispirato dai Psychedelic Furs e dal loro omonimo album d'esordio uscito nel 1980.Smith è sempre stato molto attento ai mutamenti musicali che si succedevano, pronto a catturare e a rielaborare ogni influenza sonora che colpiva il suo immaginario. Verso il finire degli anni Ottanta, il leader dei Cure si appassionò a un genere che prese piede in Gran Bretagna chiamato shoegaze, che era caratterizzato dall'uso massiccio di pedali di distorsione e riverbero.Nel 1991, Robert Smith incontrò i membri dei Ride quando il gruppo di Oxford suonò a supporto dei Cure al Great British Weekend. I due gruppi si ammiravano molto e trovarono anche una intesa umana. I Cure ebbero una notevole influenza artistica sui Ride, che rimasero in vita dal 1988 fino al 1996 pubblicando quattro album. Per poi riprendere il filo del discorso e ripartire molti anni più tardi, nel 2014. Come detto l'ammirazione correva su un doppio binario, anche Smith trovava spunti di ispirazione nel lavoro dei Ride Il brano dei Ride che, in assoluto, colpì maggiormente Robert Smith fu "Vapour Trail", ultima traccia dal loro primo album “Nowhere” pubblicato nell'ottobre 1990. Quella canzone fu uno degli inni della musica shoegaze e divenne un inno della musica alternativa degli anni '90. L'oggi 62enne frontman dei Cure ebbe modo di esprimere tutta la sua ammirazione per "Vapour Trail" nel documentario del 2014 sullo shoegaze diretto dal regista Eric Green 'Beautiful Noise'. Senza lesinare complimenti, Smith disse: "”Vapour Trail” ha una delle migliori intro di quindici secondi di tutti i tempi".La canzone è una delle preferite di sempre di Robert Smith, tanto che nel 2015, per celebrare i 25 anni dalla pubblicazione di “Nowhere”, contribuì con due versioni remixate di "Vapour Trail", intitolate "Vapour Mix" e "Trail Mix".

Echi neppure troppo lontani di "Vapour Trail" si possono notare in "The Hungry Ghost", brano incluso nell'ultimo album pubblicato dai Cure nel novembre 2008, “4:13 Dream” (leggi qui la recensione).