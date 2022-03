Digital Services Act: l’appello dell’industria creativa italiana

Le tre principali associazioni rappresentanti del settore discografico nazionale - la Federazione Industria Musicale Italiana, Produttori Musicali Indipendenti e l’Associazione Fonografici Italiani - insieme alla Federazione Editori Musicali e alle collecting NUOVOIMAIE e SCF, a Confindustria Cultura e ad altre associazioni di settore, hanno sottoscritto un appello al governo italiano perché nel Digital Services Act, la legge sui servizi digitali attualmente in discussione presso il parlamento europeo, preveda una “regolamentazione chiara e rispettosa dei diritti di proprietà intellettuale è indispensabile per proseguire nel cammino di sviluppo delle arti e della cultura in Europa”.