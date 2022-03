George Harrison bocciò Crosby, Stills & Nash

Alla fine degli anni Sessanta, il chitarrista dei Beatles George Harrison rifiutò quello che sarebbe diventato uno dei gruppi più famosi della West Coast statunitense, Crosby, Stills & Nash. Il terzetto - i cui componenti erano già affermati per avere militato in band di successo come Byrds, Buffalo Springfield e Hollies - fece una audizione per ottenere un contratto discografico con la Apple Records, l'etichetta fondata dal quartetto di Liverpool ma, a quanto sembra il gruppo non corrispondeva a ciò che artisticamente aveva in mente Harrison.



Della questione se ne è parlato all'inizio dell'anno quando un fan ha pubblicato un messaggio su Twitter ricordando la storia.

.David Crosby ha colto l'occasione per replicare e fare chiarezza sull'accaduto. "Non registrammo per loro... un'audizione dal vivo... cantammo l'intero primo disco (l'omonimo “Crosby, Stills & Nash”, ndr) a Londra a George e Peter Asher... la Apple si è giocata un disco numero uno... ahh beh ... tutti commettono errori ... Scommetto che poi se ne sono pentiti.”

Did not record for them …live audition…sang the whole first record in London to George and Peter Asher …Apple passed on a number one record there …..ahh well …everybody makes mistakes ….Bet they regretted it later https://t.co/IMVa5T1Iit — David Crosby (@thedavidcrosby) January 2, 2022

Un altro fan, partecipando alla conversazione, ha detto, stupito: "Wow... non riesco a immaginare qualcuno che sente a un'audizione dal vivo “Suite: Judy Blue Eyes” e decide di lasciare perdere". Crosby ha risposto rivelando che anche loro tre ne furono sorpresi.Nel 2015 anche Graham Nash fece cenno all'episodio conversando con il quotidiano inglese The Guardian. "Avevamo un appartamento in Moscow Road a Londra, stavamo provando il primo disco. Sentire “Suite: Judy Blue Eyes” nel nostro soggiorno era davvero impressionante. E ci hanno rifiutato.”Nel 2014, parlando con Music Radar, Crosby raccontò tutta la sua enorme ammirazione nei confronti dei Beatles e di come il primo ascolto di “Meet the Beatles” lo mise al tappeto. “Era così diverso da qualsiasi altra cosa, così fresco e divertente. Fu emozionante. Vedere i Beatles da Ed Sullivan è stato meraviglioso. Rimasi scioccato... in un modo buono. Naturalmente, nessuno di noi aveva mai visto prima quel tipo di reazione da parte dei ragazzi, per nessuno. Penso che la maggior parte delle persone sia rimasta sbalordita dalla reazione, dalle urla e dall'isteria. Come potevi non esserlo? Anch'io ero stupito, ma ancora di più dalla pura musicalità e dalla capacità dei Beatles di comunicare quanto fossero una band sicura di sé, gioiosa e bella. Non avevo mai visto niente di simile prima. Ma, si tratta sempre di musica. Quei ragazzi potevano davvero suonare e cantare. Avevano la merce. Avevano davvero le canzoni. Vedere i Beatles mi ha fatto scattare qualcos'altro. Ha cambiato la mia vita. Hanno cambiato la mia vita."

Continua l'oggi 80enne David Crosby: "Cerco di spiegarmi bene.

Andai a vedere "A Hard Day's Night" con Roger e Gene (McGuinn e Clark, suoi compagni nei Byrds, ndr), al tempo stavo con loro: sapevamo esattamente cosa volevamo fare. Probabilmente mi ha sconvolto più di Ed Sullivan. Tutto il film è stato magico. Mi è stato detto che sono uscito dal teatro, ho afferrato un segnale di stop e ci ho girato come se stessi ballando la pole. Ero davvero felice. Era come, 'Oh, amico. so come farlo! Possiamo farlo!' Dopo arrivarono Chris e Michael (Hillman e Clarke, gli altri due componenti dei Byrds, ndr), e le cose si mossero velocemente. Abbiamo preso spunti per la chitarra dai Beatles. Il mio atteggiamento era del tipo, 'Se è abbastanza buono per George Harrison, è abbastanza buono per me'. Volevo essere come George, ma non potevo suonare come lui. Era un grande, grande chitarrista”.