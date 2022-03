BTS, i numeri di ‘Permission To Dance On Stage’

Tra gli scorsi 10 e 13 marzo i BTS hanno tenuto una residency di tre date - battezzata “Permission To Dance On Stage” - presso lo stadio Olimpico della capitale sudcoreana, Seul. Gli eventi hanno fatto registrare il sold-out “in presenza”, per un totale di 45mila spettatori presenti sugli spalti della struttura: a causa delle norme anti-covid in vigore nel paese la capienza dell’arena è stata limitata a 15mila unità per serata.