Keith Richards parla di Rolling Stones, Maneskin e dipendenze

La scorsa settimana una ridda di voci si sono rincorse sul probabile ritorno dei Rolling Stones in concerto in Europa, con tanto di capatina nel nostro paese. Le voci fortunatamente si sono dimostrate reali e, due giorni fa, sono state annunciate le date del 'Sixty', il tour per festeggiare i 60 anni di carriera della band britannica. L'Italia non è stata dimenticata da Jagger e soci che si esibiranno allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano il prossimo 21 giugno.

Del nuovo tour e di altro ancora ha parlato con la proverbiale arguzia e disincanto Keith Richards, il leggendario chitarrista dei Rolling Stones, intervistato da Andrea Laffranchi per il Corriere della Sera. A seguire riportiamo una parte della conversazione.

Ad ogni annuncio di un tour dei Rolling Stones, si dice che sarà l’ultimo...

“Noi non lo abbiamo mai detto. Lo dicono gli altri. Anche se Rolling Stones ormai è un qualcosa che ha una vita propria. Mi piace l’idea di celebrare questi 60 anni in Europa, sempre che quest’estate ci sia ancora un’Europa”.

La vostra «Gimme Shelter» è tornata attuale. Allora c’era il Vietnam ora la guerra in Ucraina.

“È una maledizione che torna nel corso della storia”.

Voi non suonerete in Russia e molti hanno cancellato le date per l’aggressione...

“È fuori dalla nostra lista. La Russia oggi è come il Sud Africa dell’apartheid: un posto dove non vuoi andare”.

Charlie Watts non c’è più. Come è stato nei primi concerti negli Usa voltarsi e non vederlo più alla batteria?

“Charlie era unico. E per fortuna Steve Jordan, che nel 1992 già collaborava con me e da tempo lo fa con la band, non cerca di suonare come lui. Le prime volte ero scioccato nel non vederlo e con Steve ridevamo: “Pensi che sia lui?”, mi diceva. Ora c’è una dinamica diversa. Siamo una nuova band ma allo stesso tempo restiamo gli Stones”.

Non avete pensato allo scioglimento?

“Io, Mick e Ronnie ci sentiamo più stretti ora che Charlie se ne è andato. Sono appena tornato dalla Giamaica dove con Mick e Steve abbiamo lavorato a nuovi brani”.

La data di Las Vegas del vostro tour americano è stata aperta dai Måneskin. Sono il nuovo rock?

“Non vedo mai le band che aprono i nostri show, ma se fanno rock and roll gli auguro buona fortuna”.

La pandemia per lei?

“Deprimente, ma per la prima volta in vita mia sono stato nello stesso posto per un anno: stavo in giardino e seguivo l’alternarsi delle stagioni. Il tour è stato un rischio ma siamo stati attenti e disciplinati, che non è molto da Stones e tutto ha funzionato”.

La sua disciplina personale?

“Sto provando a mollare tutto. Ho smesso di fumare sigarette. Non bevo più. E mi sto abituando”.

La dipendenza del non avere dipendenze?

“È quello di cui ho paura”.

I biglietti per l’unica data italiana del 21 giugno 2022 allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano saranno disponibili in prevendita esclusiva a partire dalle ore 12.00 di mercoledì 16 marzo fino alle ore 23.59 di giovedi 17 marzo per gli iscritti a My Live Nation e alla newsletter D’Alessandro e Galli. La vendita generale dei biglietti partirà invece dalle ore 10.00 di venerdì 18 marzo su TicketOne, Ticket master, VivaTicket e in tutti i punti vendita autorizzati.