Che fine hanno fatto le esclusive sulle piattaforme?

“Fuori ovunque” è una frase standard usata da artisti ed etichette per annunciare l’uscita di un singolo o di un album. Ma non è solo uno slogan (pure un po’ stereotipato): è un dato di fatto. Non solo le piattaforme musicali hanno tutte lo stesso catalogo, ma ormai è impensabile per gli artisti dare album o canzoni solo ad un distributore. O quasi.

Ovviamente fa notizia Kanye West che dà l’esclusiva a se stesso di “Donda 2”, rendendolo disponibile solo sul suo Stem Player da 200 dollari. Nel 2016 aveva pubblicato “Life of Pablo” in esclusiva si Tidal (di cui possedeva una quota). Non finì bene: il disco, dopo qualche settimana arrivò anche sulle altre piattaforme, un fan fece causa al rapper, che fu costretto ad una negoziazione extragiudiziale.

Il 2016 è l’anno in cui è cambiato l’approccio di artisti, case discografiche e piattaforme. Ma le “esclusive” continuano ad esserci: continuti minori per gratificare le fan base o per attirare pubblico, spesso sotto forma di interazione con brand.