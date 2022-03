In un video Rod Stewart, pala in mano, ripara il manto stradale

Rod Stewart ha pubblicato un video in cui lo si può vedere, insieme ad altre persone, in tuta e con la pala in mano, intento a riparare una strada piena di buche, spiegando di essersi convinto a intraprendere quel lavoro poiché non poteva passare con la sua automobile sportiva su di una strada così conciata, lamentandosi del fatto che le autorità locali avevano ignorato le questioni di ordinaria manuntenzione a favore di maggiori investimenti per i lavori in una vicina autostrada.



Nella clip Rod inquadra la questione con queste parole: "Questa è la strada vicino a dove vivo ad Harlow, ed è così da secoli.

Qui l'altro giorno a una ambulanza è scoppiata una gomma. La mia Ferrari non può assolutamente passare da qui. Quindi io e i ragazzi abbiamo pensato che saremmo venuti a fare il lavoro da soli. Questo è quello che stiamo facendo, riempiamo i buchi, mentre milioni e milioni di sterline sono stati spesi per la M11". Ha poi aggiunto sconsolato e polemico: “Riparo la strada dove abito perché nessuno si prende la briga di farlo!”.

L'inizativa del cantante è stata per lo più bene accolta dalla gente che abita in quel circondario, in molti infatti hanno espresso un pensiero simile per il fastidioso stato delle cose. L'anno scorso il leader del consiglio comunale di Harlow, Mark Ingall, nel tentativa di ottenere delle migliorie alle strade della zona, ha avviato un'azione legale contro il consiglio della Contea dell'Essex, regione posizionata a est di Londra.Questo quanto spiegato da Ingall alla stampa locale: "Quando ho ricevuto l'e-mail dall'Essex in cui si diceva che le buche non sarebbero state riparate, ho ricevuto consulenza legale da 'Mr. Pothole', che ha recentemente assicurato le riparazioni delle strade nel Northamptonshire intraprendendo un'azione legale. L'Essex lo scorso anno ha risparmiato 1 milione di sterline per la manutenzione stradale; non hanno scuse per non assumersi la responsabilità legale di mantenere in ordine le nostre strade.”

Rod Stewart, a dispetto dei suoi 77 anni, oltre che con la pala è nel pieno della sua attività professionale. Il suo ultimo album, “The tears of Hercules”, risale al novembre del 2021. Dal vivo non si esibisce dal mese scorso, quando ha tenuto due spettacoli al Seminole Hard Rock Hotel vicino Miami, in Florida. L'ultima esibizione italiana dell'ex cantante dei Faces risale al 31 gennaio del 2018 al Forum di Assago, vicino Milano.