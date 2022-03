TikTok: il partner per SoundOn è Tunecore

E’ la società americana con sede a New York (e controllata dalla francese Believe) Tunecore il partner di TikTok per SoundOn, il servizio di distribuzione digitale che la piattaforma social controllata dalla big tech cinese Bytedance ha attivato sui mercati americano, britannico, brasiliano e indonesiano. L’accordo - riferito in queste ore dalla stampa USA - era stato anticipato già da un legame stretto dalle due entità già nel 2019, quando l’azienda fondata nel 2005 da Jeff Price, Gary Burke e Peter Wells aveva annunciato ai propri clienti l’attivazione di un servizio di distribuzione sulla stessa TikTok che includeva il tool Sound Selection, in grado di offrire ai creator playlist ordinate per genere da utilizzare per le sincronizzazioni delle clip, ma - in tempi decisamente più recenti - dal sodalizio annunciato dalla stessa Tunecore lo scorso 8 marzo, quando la controllata di Believe annunciò un accordo con Douyin, l’app “gemella” di TikTok.