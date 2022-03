Fabri Fibra non è mai andato via

Se c’è un artista che in questi ultimi anni non si è mai risparmiato quello è Fabri Fibra. Il suo ultimo lavoro discografico risale al 2017, si tratta di “Fenomeno”, e in tantissimi, in queste ore, sono con il fiato sospeso in attesa dell’uscita di “Caos”, il suo decimo progetto previsto per venerdì 18 marzo. Ma in questi cinque anni, benché se ne dica, il rapper di Senigallia non è affatto sparito: la sua voce c’è sempre stata, ha spinto tanti artisti nuovi nella scena, oltre a comparire anche in pezzi di amici storici, altre colonne del rap game, o in collaborazioni particolari e ricercate.

Fibra ha concesso diversi feat, ha impreziosito dischi e brani con le sue barre, a volte ironiche, altre più dure e introspettive. Si racconta sia uno stacanovista: se accetta di collaborare, fra l’invio del pezzo e la realizzazione delle sue strofe, passa pochissimo tempo. È l’artista più ricercato, più richiesto, ma anche quello che meno si è chiuso in una torre d’avorio dimostrando voglia di mettersi in gioco e sposando appieno la mentalità hip hop.

Dal 2018 a oggi compare in oltre trenta tracce. Proprio nel 2018 si prende uno spazio nell’ep di debutto di Mahmood in “Anni 90”, nella hit radiofonica “Fotografia” con Carl Brave e Francesca Michielin, oltre a comparire nel disco dei record di Salmo, “Playlist”, nel pezzo “Stai zitto”. La voce di “Brividi” incrocerà nuovamente la penna con Fabri anche nel 2019, insieme a Sfera Ebbasta e Charlie Charles, in “Calipso”. Il 2019 è anche l’anno di “Machete Mixtape 4”: Fibra, ovviamente, c’è. È insieme a Dani Faiv e tha Supreme in uno dei pezzi più amati del progetto, “Yoshi”. Mette la firma anche su “Star Wars” con Massimo Pericolo. Fa una tripletta clamorosa in “Mattoni” di Night Skinny e, se nel 2018 aveva contribuito a far brillare fra i tanti progetti quelli di Mecna, Quentin40 e Lazza, nel 2019 lo troviamo affianco di Enzo Dong, Ketama126, tha Supreme e Vegas Jones.

Nel 2020 rappa con Emis Killa, Jake La Furia e Salmo in “Sparami”, tratto da “17”, e con Izi in “Pazzo”, Ernia in “Non me ne frega un cazzo”, Gemitaiz, Elodie e tanti altri. Fra le tracce migliori c’è “Monolocale” con Francesca Michielin. L’anno dopo riabbraccia i Sottotono in “Cronici 2021” in cui c’è anche la voce di Primo Brown e si confronta con il mondo di Madame nell’evocativa “Amico”. Nonostante sia in piena lavorazione del suo nuovo disco trova il tempo di offrire il suo sostegno al collettivo napoletano Slf, a Rocco Hunt, Laïoung e a essere protagonista di uno skit fondamentale per il racconto dell’album “Noi, loro, gli altri” di Marracash.