Metallica, quarant'anni dal loro primo concerto

Grazie a un annuncio pubblicato alla fine del 1981 da Lars Ulrich sulla fanzine “Recycler”, l’allora giovane batterista danese, trasferitosi in California l’anno prima, entrò in contatto con il cantante e chitarrista James Hetfield. Ben presto, intorno a loro, prese corpo il primo nucleo dei Metallica con l’ingresso in formazione di Dave Mustaine alla chitarra e di Ron McGovney al basso. All’inizio del 1982, pochi mesi dopo la fondazione ufficiale della band, che viene datata il 28 ottobre 1981, il neonato gruppo registra la sua prima canzone originale. Il primo brano realizzato dai Metallica è "Hit the lights” (leggi qui la storia) , inciso per il primo volume - originariamente pubblicato il 14 giugno 1982 - della compilation “Metal Massacre” della Metal Blade Records, il cui fondatore Brian Slagel aveva accettato di inserire un pezzo della band in una raccolta dell’etichetta.

Prima ancora del passaparola generato dalla canzone e quindi del loro debutto discografico, Hetfield, Ulrich, Mustaine e McGovney tennero il loro primo concerto.

La prima performance live dei Metallica si tenne il 14 marzo 1982 al Radio City di Anaheim, in California. Il set della band prevedeva in scaletta solo due brani originali, il brano “Hit the lights” e una canzone intitolata “Jump in the fire”, successivamente inclusa nel primo album in studio della formazione losangelina “Kill 'em all”. Il resto dei pezzi proposti dal vivo comprendevano cover, tra cui quelle di “Let it loose” dei Savage, “Blitzkrieg” dei Blitzkrieg, “Killing time” dei Sweet Savage e quattro canzoni dei Diamond Head.

Anni fa il batterista Lars Ulrich pubblicò sul proprio profilo Instagram l’immagine di una pagina del suo diario scritta nel periodo in cui si tenne il primo concerto dei Metallica.

Queste le parole di Ulrich che accompagnarono il posto: "Come puoi vedere dalle note del mio diario, è stato il mio primo concerto in assoluto ed ero ‘molto nervoso’!”. Aveva poi scritto: “Qui, per il vostro piacere, c’è una foto del vostro batterista danese di fine '82, che suona ancora il primo kit Camco (non ci sono immagini che esistano dal primo concerto), il volantino OG, la scaletta nella mia calligrafia e una pagina dal mio diario che descrive le buffonate della sera! Buon anniversario di debutto dal vivo! Chi avrebbe mai immaginato…”.

In un’intervista rilasciata a Kerrang! e ripresa da Blabbermouth, invece, James Hetfield a proposito della prima performance live dei Metallica, durante la quale cantò solamente e non suonò la chitarra, ricordò:

“Il nostro primo concerto è stato al Radio City di Anaheim, e io cantai e basta. C'erano molte persone a vederci, forse 200, perché erano tutti miei compagni di scuola o amici di Lars, Ron e Dave. Ero davvero nervoso e un po' a disagio senza una chitarra, e poi durante la prima canzone, Dave ha rotto una corda della sua. Sembrò che gli ci volesse un'eternità per cambiarla e io ero me ne stavo lì molto imbarazzato. Rimanemmo davvero delusi in seguito. Ma non c’erano mai più state così tante persone ai seguenti concerti come a quel primo live”.

La formazione che il 14 marzo del 1982 salì sul palco del Radio City registrò poi alcuni demo, tra cui "No life 'til leather" e "Power metal”. Successivamente però Ron McGovney venne rimpiazzato da Cliff Burton - alla sua morte nel 1986 sostituito da Jason Newsted, predecessore di Bob Rock e infine Robert Trujillo - e nell’aprile del 1983 Dave Mustaine venne licenziato dalla band, che accolse quindi Kirk Hammett degli Exodus.

Ecco la scaletta del concerto e la locandina promozionale condivisa sui social dai Metallica in occasione del quarantesimo anniversario del loro primo live: