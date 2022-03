Grazie a Jack White verrà pubblicato l'album di Prince “Camille”

Sotto lo pseudonimo dell’alter ego femminile Camille, caratterizzato da una vocalità acuta e androgina che Prince sperimentò in studio insieme al tecnico del suono Susan Rogers, nel 1986 il musicista di Minneapolis registrò un disco di otto canzoni che inizialmente aveva intenzione di pubblicare senza rivelare la sua vera identità. Il progetto, però, venne accantonato dalla voce di “Purple rain” e l’album, esattamente così come era stato originariamente ideato dall’artista, non è mai stato ufficialmente pubblicato. Grazie a Jack White, però, presto sarà possibile ascoltare “Camille” sui propri giradischi.

Il leader dei White Stripes e Ben Blackwell, co-fondatori della Third Man Records, hanno infatti rivelato di aver ottenuto i diritti per pubblicare l’album. “Finalmente lo pubblicheremo”, ha affermato Blackwell in un’intervista disponibile nel numero di maggio 2022, come riportato da Ultimate Classic Rock. Il socio di White ha anche affermato che coloro che gestiscono l'eredità del musicista statunitense scomparso il 21 aprile 2016 “sono d’accordo” e ha aggiunto: “Quasi fin troppo facile”.

Non si tratta comunque di un lavoro completamente inedito: tutte e otto le canzoni dell’album “Camille” negli anni sono state in qualche modo fatte ascoltare dall’artista.

Le tracce "Housequake", “Strange relationship" e "If I was your girlfriend" sono finite nel successivo doppio album di Prince, il capolavoro del 1987 “Sign o' the times”. I brani "Feel u up" e “Shockadelica” sono stati pubblicati rispettivamente come lati B di "Partyman" dall'album “Batman” del 1989 e del singolo "If I was your girlfriend”. La canzone "Good love" è stata inclusa nella colonna sonora del film “Bright lights, big city” con Michael J. Fox del 1988, il pezzo "Rockhard in a funky place” è stato pubblicato nel “The black album” e "Rebirth of the flesh" è apparso nella Super Deluxe edition della ristampa di “Sign o' the times” del 2020.

Per entrare in possesso del disco, come segnalato da Ultimate Classic Rock, Jack White si è aggiudicato una delle venticinque copie all’asta di “Camille” per 49.375 dollari. Secondo quanto riportato, Questlove sarebbe riuscito a fregargli già una copia dell’album messa all’incanto nel 2017.

Attualmente non è ancora stata rivelata una data di uscita dell’album, le cui canzoni poi confluite in “Sign o' the times” sono state pubblicate proprio dalla Third Man Records, in collaborazione con gli eredi di Prince, in un cofanetto di vinili in edizione limitata nel 2020.

Ecco la tracklist di “Camille”:

1. "Rebirth of the Flesh"

2. "Housequake"

3. "Strange Relationship"

4. "Feel U Up"

5. "Shockadelica"

6. "Good Love"

7. "If I Was Your Girlfriend"

8. "Rockhard in a Funky Place"