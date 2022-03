Jack White alle major: "Ricostruite le fabbriche di vinile!"

Jack White, la metà più celebre dei White Stripes e pure l'anima dei Racounters, è da 21 anni anche un fiero discografico indipendente con la sua etichetta Third Man records, che dal 2009 ha aperto la sua sede con tanto di studi di registrazione a Nashville - la "music city" contemporanea americana per antonomasia. Come tale, White è particolarmente coinvolto nella rinascita del vinile che, da fenomeno apparentemente vintage e di breve durata, sta dimostrando di essere protagonista di una rinascita economica autentica. Ed inattesa, evidentemente: il suo boom, com'è purtroppo noto, viene infatti frustrato da un collo di bottiglia che strozza la domanda poichè l'offerta (leggasi: le fabbriche di vinile, i "pressing plants") non è all'altezza delle richieste del mercato, e si creano lunghe liste d'attesa perchè i dischi vedano la luce.