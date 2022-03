Dolly Parton rifiuta la nomination alla Rock & Roll Hall of Fame

Attraverso un post condiviso sui propri profili social Dolly Parton, che lo scorso 4 marzo ha dato alle stampe il nuovo album “Run, rose, run” (leggi qui la nostra recensione), ha fatto sapere di voler rinunciare alla nomination alla Rock & Roll Hall of Fame, i cui candidati per l'elezione relativa al 2022 sono stati svelati lo scorso mese di febbraio.

“Anche se sono estremamente lusingata e grata di essere in nomination per la Rock & Roll Hall of Fame, sento di non essermi guadagnata questo diritto”, ha scritto nel messaggio la leggenda del country a stelle e strisce, per la prima volta in lizza per entrare a far parte dell'olimpo del rock accanto a - tra gli altri - Beck, Eminem, Duran Duran e Lionel Richie. Ha aggiunto: “Non voglio davvero che i voti vengano divisi a causa mia, quindi preferisco ritirarmi rispettosamente”.

Nel corso degli anni la Rock & Roll Hall of Fame ha sempre più preso in considerazione artisti anche fuori dai rigidi confini del rock, passando da includere Brenda Lee e Johnny Cash - entrambi membri anche della Country Music Hall of Fame - a Madonna fino a musicisti rap, pop, r&b e di altri generi come Whitney Houston, Janet Jackson, Jay-Z e Notorious B.I.G. Nonostante questo, nel suo post Dolly Parton, membro della Country Music Hall of Fame dal 1999, ha poi scritto: