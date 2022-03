Come Keith Richards è riuscito a smettere di fumare

Dopo svariati decenni Keith Richards ce l’ha fatta: si è liberato del vizio del fumo. Un vizio, come spiegato dallo stesso chitarrista dei Rolling Stones all’inizio del 2020, più difficile da sconfiggere anche di quello per l’eroina. “Smettere con l’eroina è un inferno, ma è breve. Le sigarette sono sempre lì, e fumare è qualcosa che hai sempre fatto. Ne prendo una e l’accendo senza neanche pensarci”, aveva raccontato alla rivista musicale britannica Mojo già tre anni fa. Eppure, nonostante le difficoltà, tra cerotti alla nicotina e un po’ di buona volontà, Keef è riuscito a eliminare l’abitudine del fumo.

Lasciatosi alle spalle la vita frenetica fatta di eccessi e abusi di sostanze, all’età di 78 anni è anche nella posizione per spiegare come è riuscito a smettere di fumare per sempre. Felice di essere ormai un non fumatore e di essersi lasciato alle spalle il vizio delle sigarette, ospite di una recente puntata del programma televisivo “CBS Sunday Morning”, Keith Richards ha quindi spiegato:

"È una cosa buffa, ma non ci penso più molto. Ho preso alcuni cerotti alla nicotina per un po’ di settimane. A volte, sai, è come se sentissi un campanello e una voce dentro di te dice: ‘Ehi, amico, basta!’. Quindi, ho semplicemente messo una pietra sopra”.

La determinazione per smettere di fumare, ha detto Richards, è nata in lui “probabilmente perché sto invecchiando” e perché si è reso conto che alla sua età non è una cosa saggia dipendere ancora dal vizio del fumo. "Per fortuna non mi manca fumare", ha poi affermato: “E questo mi fa sentire bene. Non l’ho capito fino a quando non ho iniziato a provare per il tour lo scorso agosto, e ho sentito di poter respirare dieci volte meglio”.

Il chitarrista della band di "Sympathy for the devil", che con gli Stones sarà in concerto allo Stadio San Siro di Milano il 21 giugno 2022, a “CBS Sunday Morning” ha anche fatto sapere di essere impegnato nella scrittura di nuova musica insieme a Mick Jagger e al batterista Steve Jordan, già designato come sostituto di Charlie Watts per il "No filter tour" negli Stati Uniti prima ancora della sua scomparsa avvenuta la scorsa estate.