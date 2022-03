Roger Waters, la guerra in Ucraina (e i Pink Floyd)

Tra le varie reazioni all'invasione dell'Ucraina nel mondo della musica, nei giorni scorsi si è fatta notare quella dei i Pink Floyd di David Gilmour, che hanno deciso di rimuovere la loro musica dai servizi di streaming in Russia e Bielorussia, come sostegno al paese sotto assedio. Non è ovviamente l'unica presa di posizione, ed è in linea con quella di diverse aziende - tra cui piattaforme come Spotify e Netflix - che hanno deciso di sospendere i propri servizi nel paese.

Ma la scelta ha fatto alzare più di un sopracciglio (per così dire) tra i fan, rivelando per l'ennesima volta la spaccatura tra le anime della band: ad essere rimossa dalle piattaforme è la prodiuzione post-Roger Waters, da "A Momentary Lapse of Reason" (1987) e quella solista di David Gilmour. La discografia della band con Waters, fino a "The final cut" non è interessata e rimane disponibile.

Ora è arrivato il commento di Roger Waters: sulla guerra, non sulla questione della disponibilità della musica della band. In una serie di post sui social, il musicista spiega la sua posizione sulla guerra, ma non si esprime però su un possibile boicottaggio musicale della Russia. Waters risponde ad alcune missive di Alina, studentessa ucraina di 19 anni che dice di essere una grande fan dei Pink Floyd e di Roger Waters: "Chiedo a Roger di parlare pubblicamente di questa guerra, perché ancora non riesco a capire come una persona, che ha scritto un numero significativo di testi contro la guerra, non abbia ancora parlato di questa tragedia".

Waters, pur ricordando di avere già scritto un articolo la settimana scorsa sul sito Brave New Europe, articola il suo pensiero, che è sostanzialmente tanto critico nei confronti della Russia quanto degli Stati Uniti. I poltici americani, da Bush e Clinton fino ad Obama, vengono definiti "gangster Washington Hawks" e ritenuti responsabili di conflitti da decenni. Waters si dichiara contrario al sostegno militare all'esercito ucraino.

Una lunga insurrezione in Ucraina sarebbe grandiosa per i falchi gangster di Washington, è ciò che sognano, giocare con la guerra, ma rimanendo fuori portata. Spero disperatamente che il vostro Presidente non sia anche lui un gangster e che farà ciò che è meglio per la sua gente, e chiederà agli americani che si mettano al tavolo.

Dopo una controrisposta di Alina, ieri sera Waters è tornato sull'argomento:

Sai chi sono e sai che sono qui per te. Quindi vado al sodo, parla con me. Che ne dici di un'Ucraina neutrale? Essere una giovane donna morta con un gatto morto e amici morti dopo una lotta all'ultimo sangue è davvero preferibile ad essere una giovane donna viva in un paese stabile, pacifico e neutrale come, ad esempio, l'Austria o la Finlandia o la Svizzera? Immagina di vivere in un'Ucraina neutrale, liberi dalle pretese avare degli imperi corporate stranieri?

Nella prima missiva, Waters, conclude:

"Farò tutto il possibile per contribuire alla fine di questa terribile guerra nel vostro paese, qualunque cosa sia tranne sventolare una bandiera per incoraggiare il massacro".

Nessun riferimento a ipotesi di boicottaggi, nessun riferimento alle scelte dei compagni sulla disponibilità della musica in Russia né alle prese di posizioni di altri colleghi. Come noto, in passato Waters ha più volte chiesto il boicottaggio musicale di Israele, almeno per quello che riguarda la musica dal vivo, criticando apertamente gli artisti che hanno deciso di esibirsi nella nazione, per via del conflitto con la Palestina.