UK: nel 2021 generati dalla discografia 1,2 miliardi di sterline

Nel corso dell’anno passato, in Gran Bretagna, il settore discografico ha registrato entrate per 1,262 miliardi di sterline: a riferirlo è la British Phonographic Industry, associazione che rappresenta le etichette d’oltremanica. Il 66% dei ricavi - pari a 837,2 milioni, 735,3 dei quali provenienti da abbonamenti a pagamento - è stato generato dallo streaming, cresciuto del 13,7% su base annua. Nel segmento, a distinguersi è stata YouTube, la piattaforma controllata da Google, che da solo ha corrisposto al comparto 53,7 milioni di sterline, il 22,6% in più di quanto versato nel 2020.