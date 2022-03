Europa, settore live chiede stretta su secondary ticketing

Oltre 130 tra società di management, agenzie di live promoting, organizzatori di eventi, artisti e attori della filiera della musica dal vivo si sono rivolti - per mezzo dell’associazione Face-Value European Alliance for Ticketing - alle istituzioni UE perché nel Digital Services Act vengano incluse norme più severe per la lotta al secondary ticketing. “Le piattaforme di rivendita secondaria sono un focolaio di attività illecite”, si legge nella lettera: “Si consente agli speculatori di rivendere i biglietti con un profitto significativo, spesso in modo fraudolento, contrariamente alle leggi sulla tutela dei consumatori e sulla concorrenza in molti Stati membri. Queste pratiche sfruttano i fan e minano gravemente le imprese culturali sottraendo centinaia di milioni di euro ogni anno. Ciò minaccia la ripresa post-pandemia del settore degli eventi dal vivo in Europa e ha un effetto a catena su artisti e imprenditori”.