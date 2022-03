I Fontaines D.C. rileggono “One” degli U2

Una sorpresa, in attesa di nuova musica originale. I Fontaines D.C. hanno condiviso una cover di “One”, brano pubblicato dagli U2 in “Achtung Baby” nel 1991. La canzone è stata registrata per “Apple Music Home Session, Vol.2”. La band irlandese, non nuova a dedicarsi a cover di brani altrui (“The Black Angel’s Death Song” dei Velvet Underground, “Wouldn’t It Be Nice” dei Beach Boys, “Darklands” dei Jesus And Mary Chain), pubblicherà il nuovo atteso album “Skinty Fia”, in uscita il 22 aprile su etichetta Partisan.

“Skinty Fia” è il seguito del gioiello “A Hero's Death” del 2020, entrato nella posizione numero due in classifica nel Regno Unito e nominato ai Brit E Ai Grammy. Il nuovo capitolo è il terzo lavoro della band prodotto da Dan Carey. Il gruppo si è imposto all'attenzione internazionale nel 2019 con l’album di debutto “Dogrel”, che è stato una delle uscite più acclamate dell'anno ed è entrato nella rosa dei candidati del Mercury Music Prize. Grazie alla poesia che infondono nella loro musica e nei loro testi, e ai loro intensi concerti dal vivo, i Fontaines D.C. si sono guadagnati la reputazione di una delle nuove band più potenti e profonde degli ultimi anni. Un terremoto di suoni e parole.

“Skinty Fia” è una frase irlandese che può essere tradotta come "la dannazione del cervo" e la copertina dell'album presenta appunto un cervo, strappato dal suo habitat naturale e inserito in una casa, illuminato da una luce rossa artificiale. Il cervo gigante irlandese è una specie estinta e i pensieri della band sull'identità di quella terra sono al centro dell’album. Mentre “Dogrel” era disseminato di istantanee dei personaggi di Dublino, e “A Hero's Death” ha documentato lo sconvolgimento e la disconnessione che la band ha provato mentre viaggiava per il mondo in tour, in “Skinty Fia” i Fontaines D.C. si rivolgono alle loro radici da lontano, mentre ricostruiscono le loro vite altrove.