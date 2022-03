Federico Albanese e la ricerca di un suono organico

Leggendo la storia di Federico Albanese è facile pensare al "classico" racconto dell'Italiano che trova la sua strada all'estero. Ma le cose sono più complesse, come sempre. Milanese, classe 1982, Albanese è residente a Berlino da una decina d'anni e ha appena pubblicato il suo nuovo album, "Before And Now Seems Infinite", il primo per la Mercury KX, etichetta parte del gruppo Decca/Universal - la stessa per cui incide un nome molto amato della musica contemporanea, Olafur Arnalds.

Inevitabile spostarsi in una città come la capitale tedesca che per questa forma musicale ha una grande sensibilità, tra etichette, locali e artisti come Nils Frahm che hanno espanso la "classica contemporanea" portandola ad un pubblico più vasto e contaminandola con altri generi.

"La mia carriera è nata qui, non mi sono mai confrontato con la musica contemporanea in Italia", racconta Albanese a Rockol. "Quando ho iniziato non c’era una proposta simile a quello che ho trovato qui, mi si sono aperti dei mondi. Nel frattempo cambiate molte cose, credo che stiano vedendo cose interessanti anche in Italia". Vero, oggi anche nel nostro paese inizia ad esserci una sensibilità diversa per questo genere di proposta che è modo suo sta diventando pop, nel senso ampio del termine.

Albanese è un pianista che dice di essersi formato sul minimalismo classico (Brian Eno, Harold Budd, Jon Hassel), ma che non lavora solo sul piano ma sulla ricerca di un sound design più organico che comprende anche l'elettronica o altri strumenti: "L’elettronica ha sempre un ruolo centrale ma discreto, a me piace suonare strumenti organici. È simile all’uso che faccio di una chitarra o del violoncello: ho fatto sempre più ricerca sul sound design, sui singoli dettagli, per ottenere poi un risultato organico". Ne è un esempio questa versione di “We hold the moonlight” con la violoncellista Lih Qun Wong, registrata appositamente per Rockol

Nel disco sono presenti anche due brani che si avvicinano alla forma canzone, due collaborazioni rispettivamente con Marika Hackman e Ghostpoet: "Io vengo dal mondo del songrwriting più che della classica e anche quando ho iniziato fare musica strumentali ho sempre pensato di aggiungere voci o di fare canzoni. Il lockdown mi ha portato alla necessità di collaborare con altri: quando il mondo era in chiusura ho voluto aprirmi. Sono fan di entrambi e i brani sono praticamente stati scritti apposta", spiega

"Pubblicare un disco con una major cambia il bacino di utenza che posso raggiungere", spiega. "ora è molto più ampio: è una sfida, è anche più difficile avere spazio. Mercury KZ, pur facendo parte di una major, è una boutique label, con un approccio più simile al mondo indie. Paradossalmente ho avuto più tempo, la possibilità di fare duetti, pubblicare EP", conclude. Albanese tornerà a breve in Italia per un concerto nella sua Milano, il 22 aprile all'auditorium San Fedele.