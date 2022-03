Il cuore ucraino che batte in WMG

La notizia della sospensione delle attività in Russia da parte di Warner Music va al di là della posizione condivisa dall'industria discografica globale alla luce dell'invasione militare dell'Ucraina da parte dell'esercito di Mosca. Da un punto di vista squisitamente commerciale, con l’apertura della sua piattaforma in una serie di nuovi paesi nel 2020, Spotify aveva di fatto posizionato la Russia al centro delle mire sui mercati emergenti da parte delle major musicali. E obiettivamente la più pronta a valorizzare la mossa del DSP si era dimostrata proprio WMG, la cui presenza locale era stata costruita in buona parte tramite due acquisizioni che avevano avuto il merito di radicarla in Russia con estrema rapidità. La prima era stata perfezionata anni prima, la seconda sarebbe avvenuta solo un anno fa. Nel 2013 la major aveva acquistato la indie russa Gala Records, fondata nel 1988 dal suo CEO Alexander Blinov che l’avrebbe fatta crescere anche gestendo il catalogo EMI in tutti gli ex paesi dell’URSS per vent’anni. Con la vendita di Gala a WMG, Blinov diventò direttore generale di Warner Music Russia. Esattamente un anno fa,poi, Warner Music aveva acquisito anche Zhara Music , un’altra indie che però è stata immediatamente riconvertita in una storica etichetta del gruppo, diventando Atlantic Records Russia. E’ ragionevole affermare, quindi, che la più colpita dalle conseguenze del conflitto russo-ucraino sia, tra le major, proprio WMG. Da un lato perchè la sua forza-lavoro locale era circa due volte e mezzo quelle di UMG e SME (circa 40 unità la prima e 35 la seconda, contro il centinaio di individui della terza, incluso lo staff locale di Ada). Dall’altro perchè oltre il 99% dei diritti di voto della major quotata è nelle mani di Access Industries, l’entità che aveva acquisito la label nel 2011 per 3,3 miliardi di dollari, togliendola dal mercato per poi ritrasformarla in public company anni dopo. Oggi Access, secondo quanto si apprende dalla SEC, detiene anche dopo la quotazione un interesse economico pari al oltre il 73% di WMG, ed è saldamente nelle mani del suo fondatore. Un abilissimo uomo d’affari ucraino. Il suo nome è Len Blavatnik.