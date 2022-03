I Rolling Stones al lavoro su nuove canzoni con Steve Jordan

Mentre i fan stanno ancora metabolizzando l’annuncio del nuovo tour europeo dei Rolling Stones, che riporterà la leggendaria band britannica anche in Italia a distanza di cinque anni dall’ultimo show nel nostro Paese per un concerto allo Stadio San Siro di Milano il 21 giugno 2022, giunge un’altra notizia interessante. Ospite di una recente puntata del programma televisivo “CBS Sunday Morning”, Keith Richards ha infatti confermato che la formazione inglese è attualmente al lavoro su nuove canzoni.

Come fatto sapere dallo stesso 78enne artista, il chitarrista degli Stones è impegnato nella scrittura di nuova musica insieme a Mick Jagger e al batterista Steve Jordan, già designato come sostituto di Charlie Watts per il "No filter tour" negli Stati Uniti prima ancora della sua scomparsa avvenuta la scorsa estate.

“Sarà interessante capire le dinamiche ora che Steve è nella band", ha affermato Keith Richards:

“È come una metamorfosi in qualcosa di diverso. Stavo lavorando con Mick e Steve la scorsa settimana, e abbiamo elaborato otto o nove pezzi di nuovo materiale. Il che è straordinario per i nostri standard. Altre volte, infatti, scrivere canzoni può essere desolante”.

L’ultimo album di inediti dato alle stampe dai Rolling Stones è “A bigger bang”, originariamente pubblicato nel settembre del 2005 e a cui ha fatto seguito nel 2016 il disco di cover blues “Blue & lonesome”. Lo scorso anno - tra le altre cose - la band ha celebrato i quarant’anni dall'uscita di "Tattoo you” del 1981 con una ristampa dell’album con inediti. Tra i brani mai pubblicati ufficialmente prima, la riedizione include - tra gli altri - la cover di "Troubles a' comin” e il brano “Come to the ball”.

Alla domanda sul perché a volte lavorare su nuova musica risulta più facile che in altri momenti, scrollando le spalle e ridendo, Richards ha detto: “Dipende dalla musa ispiratrice. Se solo potessi trovare il suo indirizzo”.

Già nel 2020, anno durante il quale i Rolling Stones hanno pubblicato una nuova canzone dopo otto anni, “Living in a ghost town”, Mick Jagger aveva parlato di nuovo materiale a cui stava lavorando il gruppo spiegando che la band aveva “registrato un sacco di canzoni” e che “quello che abbiamo registrato finora suona bene”.