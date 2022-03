Dean Reed: l’“Elvis Rosso” che conquistò la Russia

Dean Cyril Reed, nato a Denver nel 1938 e morto nel 1986, è stato un attore e cantante statunitense che raggiunse l’apice del successo dall’altra parte del vecchio blocco, quello russo. Fu una rockstar, un idolo in Unione Sovietica, ma sulla sua morte ci sono molte zone d’ombra. Nel libro “Rock is dead” di Porzioni Epìsch e F. T. Sandman, casa editrice Il Castello, vengono raccontate con dovizia di particolari la vita e la misteriosa morte di alcuni fra gli artisti più talentuosi, misteriosi e trasgressivi della storia. Morti inspiegabili, violente, bizzarre oppure casuali. Fra i tanti nastri avvolti in un libro unico per gli amanti della musica, dopo l’aneddoto sul primo batterista dei Velvet Underground e quello sul sosia di Elvis, c’è anche quello sull’ “Elvis Rosso”. Reed, dopo aver intrapreso la carriera artistica ispirandosi a quella di Elvis Presley quale suo modello, si trasferì in Sudamerica dove si affermò come cantante e attore. Affascinato dagli ideali del socialismo, in seguito cominciò a sviluppare un certo interesse per i paesi dell'Est Europa. Ecco alcuni estratti del libro, concessi dall’autore e dalla casa editrice, in cui vengono raccontate le sue vicissitudini:

Superata la fase sudamericana, Reed si trasferisce in Germania dell’Est. La sua vita si divide tra impegno civile e musica. Non abbiamo dati precisi, ma pare abbia venduto milioni di dischi dietro la Cortina di Ferro durante gli anni ‘70. In Bulgaria è famosissimo. Nella Russia comunista vendono i suoi busti di metallo accanto a quelli di Lenin. Gli viene addirittura concesso il privilegio di filmare la Piazza Rossa senza alcun permesso governativo, sempre circondato da orde di fan.

Poi si indaga sulla morte, ancora avvolta nel mistero. Verso gli anni ottanta, infatti, Reed cominciò ad allontanarsi dagli ideali socialisti della Ddr. Troppo famoso e troppo scomodo (lavorò segretamente anche nella Stasi) per essere lasciato in vita? Ecco cosa racconta “Rock is dead”: