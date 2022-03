Milano Marathon: 4 lettori di Rockol correranno a fin di bene

Anche quest’anno – come già in precedenza nel 2016, 2017, 2018 e 2019 - Rockol porterà una squadra di 4 lettori (oppure un lettore con 3 amici) a competere nella staffetta della ventesima edizione della Milano Marathon, in programma domenica 3 aprile 2022, nell’ambito dell’iniziativa “Corri per Bene con Rockol” organizzata in collaborazione con l’Associazione CAF.

Il percorso sarà suddiviso in 4 frazioni di distanza variabile tra i 7 e i 13 km e si correrà con la maglietta dell’Associazione CAF. Quest’anno l’Associazione CAF sarà Platinum Charity Partner della Milano Marathon 2022 con l’ambizioso obiettivo di iscrivere 160 staffette (ogni staffetta consta di 4 runner), per un totale di 640 persone che correranno per aiutare i minori di cui ogni giorno si prende cura.

Questo importante evento è legato, infatti, al progetto “La quotidianità che fa bene ai bambini”: lavorare con minori che provengono da situazioni di grande disagio significa, prima di tutto, garantire a ognuno di loro quello che una normale famiglia offrirebbe al proprio figlio, integrandolo poi con interventi professionali di cura e gestione del trauma. Il contributo degli Enti Pubblici Territoriali che hanno in carico i minori permettono di poter sostenere soltanto una parte dei costi dell’accoglienza in Comunità, tutto il resto è un extra a carico dell’Associazione. Consulti medico-specialistici, vacanze e tempo libero, un nuovo taglio di capelli o un nuovo paio di scarpe, lo zaino nuovo, il vestito per la Comunione, il piumino nuovo per l’inverno, sono spese periodiche normali per qualunque famiglia, ma per l’.Associazione CAF, che si occupa per 365 giorni all’anno di 30 bambini tutti insieme, rappresentano invece complessivamente un costo molto importante.

L’obbiettivo è raccogliere con la Milano Marathon 27 mila euro per garantire esperienze di normalità ai 30 bambini, di età compresa fra i 3 e i 12 anni, accolti nelle Comunità degli Elfi, dei Folletti e degli Gnomi.

Come fare parte della squadra-Rockol?

Bisognerà competere sul suo terreno e superare un quiz musicale online: il primo classificato nella graduatoria potrà partecipare alla Milano Marathon gratuitamente insieme a 3 compagni di staffetta, con iscrizione alla gara a cura di Rockol. Il migliore in graduatoria verrà contattato per l'iscrizione gratuita nella squadra Rockol. Il quiz ha una durata di 30 secondi ma, per ogni risposta corretta, riceverai dei bonus che aumenteranno il tempo a tua disposizione. Avrai a disposizione 5 tentativi per migliorare la tua performance.

Per metterti alla prova con il quiz e poter partecipare alla staffetta nella squadra Rockol cliccate qui.