La canzone più rappresentativa dei Ghost secondo Tobias Forge

Con all’attivo quattro album in studio pubblicati tra il 2010 e il 2018, lo scorso 11 marzo i Ghost sono tornati con il lavoro più ambizioso della loro carriera e per presentare il nuovo disco “Impera” (leggi qui la nostra recensione) hanno fatto sapere: “Costruiamo il nostro impero dalle ceneri del precedente”.

La metal band svedese mascherata, vincitrice di due Grammy, nel suo ultimo progetto mette in scena un incubo distopico ambientato centinaia di anni avanti rispetto all’Europa del quattordicesimo secolo segnata dalla peste nera in cui era collocato il precedente album “Prequelle”. La musica, su cui si stagliano tematiche attuali legati a una realtà brutale, riprende l’energica del suono tipico del gruppo tra rock sinfonico, progressive rock e pop scandinavo con il giusto tocco di teatralità. Seppur “Impera” offra diversi spunti per conoscere da vicino il mondo artistico dei Ghost, su suggerimento di Tobias Forge, però, se siete dei neofiti della formazione di Linköping è bene tornare indietro di qualche anno al fine di trovare la canzone giusta da ascoltare per venir introdotti al sound del gruppo.

A margine di una recente intervista rilasciata a Revolver per presentare il nuovo album in studio dei Ghost, il frontman ha infatti indicato il brano più rappresentativo della band e che, secondo lui, può essere la traccia giusta per introdurre qualcuno alla musica del gruppo. Nello specifico, il brano suggerito da Forge è “Cirice”, originariamente pubblicato dalla formazione svedese come singolo principale del suo terzo disco “Meliora” del 2015.

Per spiegare il motivo della sua scelta Tobias Forge, che sarà in concerto in Italia con i Ghost il prossimo 5 maggio al Mediolanum Forum di Milano, ha raccontato: "Penso che 'Cirice' sia una buona traccia: riassume molti dei concetti della band dal punto di vista del testo e della musica. C'è metal, ma anche rock da arena e melodia”. Ha aggiunto:

“C'è una sorta di elemento androgino che mi piace cercare di racchiudere nelle nostre canzoni e penso che ‘Cirice’ abbia quell’ambiguità: è fatta per suonare insidiosa. Ha una doppia natura ingannevole. Ma puoi essere anche ascoltata come una traccia di conforto. Alla fine, questo è quello che facciamo: cercare di confortare le persone. Vogliamo che gli altri capiscano che c'è speranza. Niente dura per sempre, nemmeno le cose brutte. Tutto è fluido. Penso 'Cirice' catturi molto di questa idea”.

“I can feel the thunder that's breaking in your heart / I can see through the scars inside you”, recita un passaggio del testo del brano, che ha vinto un Grammy Award come “Best Metal Performance” nel 2016. “Liricamente, è una simulazione del rapporto tra autorità religiosa (chiesa o setta) e la piccola persona che non sa distinguere l'empatia dalla pura manipolazione. Tutto travestito da canzone d’amore”, aveva detto a “Diablo Rock” nel 2017 Tobias Forge a proposito di “Cirice”, che, secondo gli archivi di Setlist.fm, è la quinta canzone più suonata dal vivo dalla band svedese nei suoi concerti dopo “Ritual”, "Year zero”, ”Con Clavi Con Dio”, e "Monstrance clock”.