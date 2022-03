Iron Maiden: Bruce Dickinson canta buon compleanno a Steve Harris

Come ormai noto, durante la serie di show spoken word “An evening with Bruce Dickinson”, il cantante degli Iron Maiden non è mai restio a offrire spunti interessanti o rivelare dettagli sul proprio conto o sulla sua band. Nel corso di un suo recente spettacolo andato in scena lo scorso 12 marzo alla House of Blues di Las Vegas, però, Dickinson ha sorpreso ancora una volta il pubblico.

A margine della sessione di domande e risposte dello show, a Bruce Dickinson è stato chiesto se avesse augurato a Steve Harris, bassista e co-fondatore della formazione di “The number of the beast”, un felice compleanno. In risposta, come testimoniato dal video riportato di seguito al minuto 15 circa, il cantante ha intonato il classico "Happy birthday to you”, coinvolgendo tutto il pubblico, in onore del compagno di band nato il 12 marzo 1956.

Bruce Dickinson, attualmente impegnato nella serie di show spoken word e prossimo a intraprendere un tour con gli Iron Maiden che farà tappa anche in Italia il 7 luglio prossimo a Bologna, nel corso di alcuni suoi precedenti spettacoli ha - tra le altre cose - rivelato quali sono la sua cantante e la sua voce femminile preferite di sempre e che a suo giudizio “Total Eclipse” è la canzone più sottovalutata del suo gruppo.

La band ha pubblicato lo scorso settembre il suo diciassettesimo album in studio, Senjutsu, e - come fatto sapere dal cantante in un'intervista rilasciata ai microfoni del podcast "Talk is Jericho" di Chris Jericho - ha intenzione di intraprendere prossimamente una serie di concerti per presentare dal vivo nella sua interezza il suo ultimo disco.