Iconic, c’è un accordo con gli eredi di Nat King Cole

La Iconic Artists Group di Irving Azoff ha siglato una partnership con gli eredi di Nat King Cole per la gestione dei diritti sul repertorio consegnato agli annali dal grande artista scomparso nel 1965: l’accordo copre non solo i diritti editoriali e sui master, ma anche quelli relativi agli show registrati per le emittenti televisivi e all’immagine della leggenda del jazz, titolare di successi come “Unforgettable”, “Nature Boy”, “Stardust”, “When I Fall In Love” e “Mona Lisa”.