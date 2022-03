Unity, annunciata una partnership con Insomniac Events

La società specializzata in soluzioni per lo sviluppo di videogame Unity ha annunciato una partnership con Insomniac Events, società di live promoting focalizzata sui generi dance ed EDM con sede a Los Angeles già organizzatrice di eventi di portata internazionale come l’Electric Daisy Carnival e il Beyond Wonderland. I termini della collaborazione non sono ancora stati annunciati nel dettaglio ma, stando a una nota congiunta diffusa dalle due società, l’accordo ha il fine di “dare vita a un metaverso nuovo di zecca” dove la community di fan della musica dance “possano partecipare attivamente a eventi di musica dal vivo a prescindere dal luogo di residenza”. Di “soluzioni tecnologiche di nuova generazione” in grado di “rivoluzionare il settore della musica dal vivo” ha parlato anche Peter Moore, SVP di Unity, operatore di lungo corso del panorama gaming internazionale con trascorsi professionali a Sega, Microsoft ed Electronic Arts.