Starcrawler: la giovane band di L.A. che piace a Dave Grohl

Già nel 2018 Dave Grohl li ha definiti come una delle sue “nuove band preferite” con “una cantante femminile incredibilmente potente” e tra i loro fan spiccano anche nomi del calibro di Elton John, Shirley Manson dei Garbage e Iggy Pop. Loro sono gli Starcrawler: giovane gruppo formatosi a Los Angeles nel 2015 attorno alla figura della cantante Arrow De Wilde, classe 1999, figlia del batterista Aaron Sperske e della fotografa Autumn De Wilde, e nipote di Jerry De Wilde, uno dei più grandi fotografi dell’epoca hippy. La formazione attualmente comprende anche il chitarrista Henri Cash, il bassista Tim Franco, il chitarrista Bill Cash e il batterista Seth Carolina - entrato per sostituire Austin Smith, che ha lasciato la band nel 2020.

Animati da un'esuberanza post-adolescenziale, spesso protagonisti di video dai tratti orrorifici o surreali, gli Starcrawler si propongono con un nuovo slancio nel mondo del rock, intrecciando con spavalderia nella loro musica punk e metal, pop e glam a riferimenti che viaggiano tra i loro amori musicali come Runaways, New York Dolls, Nirvana, Black Sabbath, Queens of the Stone Age e White Stripes. Nel suo eponimo album d’esordio, uscito nel 2018, la band losangelina ha per esempio incluso spunti di classico hard rock sabbathiano in un pezzo come “Chicken woman” o di natura grunge ispirati al gruppo di Kurt Cobain in “Full of pride”. La loro seconda prova sulla lunga distanza, pubblicata nel 2019, ha poi visto gli Starcrawler fare sempre leva sulla propria attitudine rumorosa, ma in equilibrio con la ricercatezza, e spingersi verso suoni robusti ma trascinanti come nel singolo “Bet my brains”, che racchiude in pieno l’anima e lo spirito della formazione.

Ora, dopo due album pubblicati per la Rough Trade Records e aver preso parte all’ultimo documentario del frontman dei Foo Fighters, “What drives us?”, Autumn De Wilde e soci hanno annunciato di aver firmato con il Big Machine Label Group e di avere in programma di pubblicare il loro primo progetto per una major.

“Siamo entusiasti di annunciare che abbiamo firmato con Big Machine! È un grande affare e un grande traguardo per noi e non vediamo l'ora che tutti voi ascoltiate la nuova musica su cui abbiamo lavorato”, ha affermato la band.

I semi degli Starcrawler sono stati piantati alla Grand Arts High School nell’estate del 2015 quando Arrow de Wilde ha incontrato Henri Cash e gli ha proposto di unirsi al nascente progetto musicale avviato con Austin Smith.

Con alle spalle una esperienza come modella per Teen Vogue e una partecipazione nel video di “I wanna get better” dei Bleachers diretto da Lena Dunham, Arrow ha sempre fatto tesoro del proprio talento costituito da una forte personalità e una vocalità incisiva. È stato quindi per lei naturale assumere il ruolo di cantante e frontwoman del nuovo gruppo formato con il carismatico Henri e Austin. Insieme i tre hanno pubblicato nel 2017 il primo singolo degli Starcrawler, intitolato “Ants” - in seguito ripreso da Elton John per il suo programma radiofonico Beats 1 - e uscito insieme a “Used to know”. È stato quindi arruolato al basso Tim Franco e la band ha iniziato a portare in giro la propria musica facendosi conoscere per i suoi set spesso esagerati, teatrali, caratterizzati talvolta dall’uso di sangue finto o da altri oggetti di scena.

Il 2017 ha visto gli Starcrawler trascorrere gran parte dell’anno in tour, suonando - tra le altre cose - al festival rock dei Foo Fighters, il Cal Jam dei Foo Fighters a San Bernardino, all'Echo Park Rising di Los Angeles e al Desert Daze. Grazie a questa intensa attività live, la band ha poi attirato l’attenzione e le orecchie di Ryan Adams, il quale ha successivamente prodotto il primo album di Arrow de Wilde e compagni, pubblicato dall'etichetta indipendente Rough Trade nel gennaio del 2018 e trascinato dai singoli “Let her be” e “I love LA”.

Dopo un lungo tour in Nord America, Europa e Regno Unito, aver pubblicato il singolo “Hollywood ending” con “Tank top” e aver registrato una cover di “Pet Sematary” dei Ramones per il film omonimo diretto da Kevin Kölsch and Dennis Widmyer, gli Starcrawler sono tornati in studio per lavorare sul loro secondo album.

Il disco, prodotto da Nick Launay e intitolato “Devour you” è stato pubblicato nell'ottobre del 2019 e ha portato all’interno della band un suono più ampio e robusto per sorreggere la magniloquenza delle loro canzoni. L’anno successivo, la band ha presentato poi le versione live di “Lizzy” e “Bet my brains” registrate presso gli studi della Third Man Records di Nashville, per cui è uscita la pubblicazione, è ha dovuto fare i conti con la decisione di Austin Smith di lasciare il gruppo. Il posto rimasto vacante dietro la batteria è poi stato affidato a Seth Carolina, pronto per inseguire la strada del rock and roll insieme agli Starcrawler.