Guerra in Ucraina, via da Russia Kobalt, Downtown e Soundexhange

Major, collecting, agenzie di live promoting e non solo: continua l’emorragia di attività musicali dal sistema industriale russo, condannato a un duro regime di sanzioni dai paesi occidentali come ritorsione per l’invasione militare dell’Ucraina. Negli ultimi giorni altre tre importanti aziende che operano nell’ambito del licensing e dei servizi hanno sospeso le proprie operatività nel paese.