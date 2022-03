Bryan Adams: “Sono grato di essere ancora qui a fare musica”

Seppur superati i 40 anni di carriera, Bryan Adams crede ancora nel potenziale del rock and roll e nella capacità della musica di risollevare gli animi. Così, oltre quattro decenni dopo l’uscita del suo disco d’esordio eponimo e a distanza di soli tre anni dal precedente disco “Shine a light”, l’artista canadese ha pubblicato un nuovo album, intitolato “So happy it hurts” e uscito lo scorso 11 marzo per BMG.

Le canzoni del 62enne musicista sono ancora caratterizzate da grandi riff rock e melodie pop trascinanti e la sua quindicesima prova sulla lunga distanza conferma la sua posizione nel music business, tanto che si ha la sensazione di poter continuare a fare affidamento su di lui e la sua musica. Dentro i confini del più classico Bryan Adams, però, “So happy it hurts” offre anche una fotografia attuale dell’artista racchiudendone riflessioni e pensieri che conducono all’idea di percezione che l’artista ha di sé e del suo modo di affrontare argomenti o racconti legati a “parti effimere della vita” e al “segreto della felicità”.

“Non c’è mai un momento sbagliato per produrre musica”, ha spiegato il cantautore canadese ai giornalisti italiani in collegamento su Zoom per l’uscita del suo nuovo album. “La musica risolleva gli animi e io suono per risollevare il mio, in primis, e con la speranza di riuscire a farlo anche con gli altri”.

“So happy it hurts”

Con i capelli impomatati e indosso una semplice t-shirt bianca e gli occhiali da vista dalla spessa montatura nera con cui si fa spesso vedere sui social, Bryan Adams durante l’incontro virtuale con i giornalisti ha parlato del suo nuovo album e, tra risposte a volte loquaci e in altri momenti incisive - per non dire spiazzanti -, ha raccontato del suo percorso parallelo come fotografo, oltre che della sua idea sul rock and roll, del musical “Pretty woman”, della sua esperienza con il Covid e la quarantena a Milano.

Come spiegato in precedenza dal musicista in occasione della pubblicazione della title track del disco come primo singolo, “‘So happy it hurts’ parla di libertà, autonomia, spontaneità e del brivido di correre su una strada senza barriere.

L'album affronta molte parti effimere della vita, che però sono davvero il segreto della felicità, soprattutto la connessione umana”. Le tematiche e i pensieri affrontati o racchiusi nel disco hanno quindi portato Adams a condividere con la stampa suoi ragionamenti personali su alcuni aspetti. Partendo dal fatto che il suo nuovo lavoro, in cui si parla anche di felicità, vede la luce in un periodo in cui il Covid - che ha anche rallentato l’uscita di “So happy it hurts” - mette ancora i bastoni fra le ruote e un conflitto drammatico si sta consumando in territorio ucraino, per rispondere alla domanda di un giornalista se è possibile essere felici in questo momento e se la felicità è la risposta alle difficoltà Bryan Adams ha raccontato: “Dobbiamo anche considerare che nell’ultimo decennio ci sono state tantissime guerre e si sono verificate situazioni terrificanti in tutto il mondo. E gli artisti devono comunque continuare a lavorare. Prendiamo la Siria, l’Iraq, la crisi dei rifugiati: è forse una situazione diversa da quella che stiamo vivendo oggi? Secondo me, no. Chiaramente la situazione dell’Ucraina non sappiamo quale sarà. Effettivamente, l’esito di questa situazione è che causa enorme sofferenze - ovviamente è una cosa che riconosco - ma noi in quanto musicisti dobbiamo continuare a creare”. Ha aggiunto: “Arriviamo da un momento di pandemia, ed in effetti io ho iniziato a scrivere questo album e l’avevo già completato, sarebbe dovuto uscire addirittura un anno fa. Tuttavia, siccome abbiamo visto questo nuovo trend tra i vinili che hanno ricominciato a vendere molto il nostro problema è stato posticipato dato che non riuscivamo a trovare dove far stampare i vinili. Ecco perché abbiamo dovuto aspettare”.

Ripensando nel corso dell’incontro con i giornalisti alla sua lunga carriera e spiegando quale momento della sua vita e del suo percorso artistico “So happy it hurts” rappresenta, ma anche qual è l’idea che ha di se stesso come artista ed essere umano, il cantautore ha successivamente spiegato:

“Sono grato di poter essere ancora qui a fare musica, adesso alla mia veneranda età di 62 anni forse mi sento anche un po’ più di avere il controllo di quello che mi succede. Magari, è naturale invecchiando sentirsi così. Forse perché adesso ho una famiglia, lavoro per una nuova etichetta, non lo so, c’è qualcosa che però rende lo scrivere la mia musica più semplice e divertente. Perché la scrittura non è una cosa che si può forzare, bisogna aspettare che arrivi un’ispirazione, quindi sono felice di essere ancora in pista e me la cavo ancora nonostante tutte le difficoltà”.

Dal Calendario Pirelli 2022 a Pretty Woman

L’uscita di “So happy it hurts”, oltre che da tre brani - la title track, “On the road”, “Kick ass” e “Never gonna rain”, è stata preceduta da alcuni importanti avvenimenti sia nella carriera musicale di Bryan Adams sia che in quella come fotografo. Il cantautore, autore delle fotografie del Calendario Pirelli 2022 per cui ha scritto anche il secondo singolo estratto dal suo nuovo disco, lo scorso 4 marzo ha pubblicato in digitale le versioni da lui interpretate delle canzoni scritte per il musical “Pretty woman”.

Il cantautore, oltre a sottolineare di essere “fotografo ritrattista, di moda, quindi non ho mai pensato di darmi al reportage che è un settore completamente diverso”, a proposito della sua esperienza per lo spettacolo musicale basato sull’omonima film con Richard Gere e Julia Roberts ha spiegato: “‘Pretty woman’ ha avuto successo in Italia perché gli italiani hanno buon gusto. La composizione del musical è iniziata due anni fa, poi se vogliamo tornare proprio indietro, agli albori di questa storia, parliamo del 2008/2009 e io all’epoca uscivo con una ballerina del West End. Lei mi ripeteva sempre di quanto sarebbe stato bello se qualcuno musicasse ‘Pretty woman’ per farne un musical”. Ha continuato: “Mi è sembrata una buona idea e l’ho proposta a Disney, ma la cosa non è andata a buon fine. Nel 2016 poi ne ho riparlato con Rob Roth, l’allora regista del musical di Broadway ‘La bella e la bestia’, e mi ha presentato al produttore - con cui ho dovuto fare anche un’audizione”.

“Il mondo ha bisogno di più musica e di più rock and roll”

Uno dei singoli pubblicati come anticipazione di “So happy it hurts”, intitolato “Kick ass” e introdotto da un sermone di John Cleese che riassume il messaggio della canzone, è stato presentato da Bryan Adams come un “modo piuttosto leggero di dire che il mondo ha bisogno di più musica e di più rock and roll”.

Aprendo una riflessione sullo stato del rock e sulla sua ciclica capacità di ottenere attenzione, nel corso dell’incontro su Zoom con i giornalisti italiani, per rispondere alla domanda se “le chitarre e il rock and roll sono qualcosa di cui abbiamo bisogno”, l’artista ha affermato: “Le persone hanno sempre voluto il rock and roll, hanno sempre voluto ascoltarlo.

È come quando negli anni Novanta io ho pubblicato ‘Waking up the neighbours’ e gli Stati Uniti avevano appena iniziato ad attaccare l’Iraq. Ma il rock and roll c’è sempre stato e ha sempre continuato a esistere anche in momenti caratterizzati dalla guerra quindi non riesco a capire quale sia la differenza adesso”. E ancora: “Forse è che siamo più esposti a livello mediatico: vediamo i soldati che pubblicano i loro video su TikTok e quindi siamo più esposti rispetto al passato. Però, per ritornare al tema della musica, non c’è mai un momento sbagliato per produrre musica: la musica risolleva gli animi e io lo faccio per risollevare il mio, in primis, e spero di riuscire a farlo anche con gli altri”.

Bryan Adams, che sarà in concerto in Italia il prossimo mese di dicembre per recuperare i concerti precedentemente in programma lo scorso febbraio e poi rimandati a causa della pandemia, ha poi parlato della sua idea di come il rock stia ricominciando ad attrarre interesse nel pubblico più mainstream, soprattutto in Italia - anche grazie ai Maneskin. “Io suono adesso in Italia e vedo un pubblico più nutrito che mai, non so spiegarmi il motivo ma riempiamo le arene. Secondo me in Italia il mio successo sta crescendo ancora e il rock and roll sta ricominciando ad avere un grandissimo successo”. Ha aggiunto: “Forse è legato all’accesso a internet perché per me la radio non è mai stato un grandissimo mezzo di comunicazione in termini di supporto, quindi magari ora con internet le persone hanno la possibilità di cercare, scegliere e la musica che più le aggrada”.

A proposito del quartetto romano, su cui ormai è consuetudine chiedere a un artista straniero il proprio parere, Adams ha detto: “Penso che siano fantastici. La cosa migliore, essendo una giovane band, è che stanno rompendo degli schemi previsti. E spero che continuino a fare ottima musica - perché alla fine si tratta solo di musica. Magari ci vuole anche attenzione verso la propria immagine, ma alla fine sono canzoni e musica”.