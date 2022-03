Thom Yorke pubblica una delle nuove canzoni per ‘Peaky Blinders’

Dopo le dichiarazioni rilasciate dal regista Anthony Byrne sul coinvolgimento di Thom Yorke e Jonny Greenwood nella realizzazione della colonna sonora della sesta e ultima stagione della serie televisiva britannica “Peaky Blinders”, il frontman dei Radiohead ha pubblicato oggi - 13 marzo - una nuova canzone scritta per lo show incentrato sulle vicende di Thomas Shelby e della sua famiglia ambientate a Birmingham dopo la prima guerra mondiale.

Il pezzo è intitolato “5.17” e, stando a quanto riportato su Apple Music, è il primo di due brani composti dal leader della formazione di Oxford per gli episodi conclusivi della serie tv inglese. La seconda traccia dovrebbe rispondere al titolo di “That’s how horses are” e vedere la luce entro il prossimo 3 aprile.

“Sono al settimo cielo per tutto questo. La musica è sempre stata molto importante, ed ero davvero entusiasta di avere una colonna sonora drammatica”, aveva detto Anthony Byrne a margine di un’intervista rilasciata all’NME sui contributi alle musiche della serie creata da creata da Steven Knight di Thom Yorke e Jonny Greenwood - che quest’anno insieme hanno dato vita anche a un nuovo progetto parallelo, chiamato The Smile.

Con l’uscita della sesta stagione di “Peaky Blinders”, già in onda sulla rete televisiva britannica BBC e in arrivo su Netflix anche per il pubblico italiano dal prossimo 10 giugno, è stato annunciato che il prossimo 27 maggio verrà pubblicata la colonna sonora dello show finalmente in vinile.