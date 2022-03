In arrivo il primo album acustico di Joan Jett e i Blackhearts

A distanza di quasi dieci anni dall’ultimo album di Joan Jett con i Blackhearts, “Unvarnished” del 2013, la co-fondatrice delle Runaways ha annunciato l’uscita del suo primo album acustico con il suo gruppo. Il disco, intitolato “Changeup”, sarà pubblicato il prossimo 25 marzo e, composto da venticinque tracce, includerà versioni unplugged di canzoni tratte dall'intera carriera di Joan Jett, tra cui rivisitazioni in chiave acustica di brani già incisi con la sua band tutta al femminile formata verso la metà degli anni Settanta.

Tra i pezzi contenuti nella pubblicazione di prossima uscita, c’è - per esempio - "(I'm gonna) run away”, brano originariamente apparso nel famoso lavoro di Joan Jett e i Blackhearts del 1981, “I love rock 'n roll”, di cui la 63enne musicista statunitense ha inciso una nuova versione acustica per “Changeup” pubblicata oggi come altro singolo estratto dal nuovo disco.

Nel nuovo album ci saranno poi riletture di altri brani noti dell’artista come "Cherry bomb”, la sua versione di "Crimson and clover” e “Bad reputation”. Di quest’ultima canzone, come prima anticipazione del disco acustico, Joan Jett aveva pubblicato lo scorso anno una nuova interpretazione.

Ecco la tracklist e la copertina di “Changeup”

1. (I'm Gonna) Run Away

2. You're Too Possessive

3. Long Time

4. Victim Of Circumstance

5. Coney Island Whitefish

6. Love Is Pain

7. Oh Woe Is Me

8. You Drive Me Wild

9. Frustrated

10. Bad Reputation

11. Fake Friends

12. Fresh Start

13. Soulmates To Strangers

14. Make It Back

15. Fragile

16. I Love Playin' With Fire

17. Cherry Bomb

18. I Want You

19. Crimson And Clover

20. A Hundred Feet Away

21. Androgynous

22. You Don’t Know What You’ve Got

23. School Days

24. Good Music

25. Light Of Day