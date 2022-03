Per questa domenica Robert Fripp e Toyah rileggono i Green Day

Robert Fripp e la moglie Toyah Willcox continuano ad allietare le domeniche degli appassionati del rock e del divertimento con il loro “Sunday Lunch”, la serie che dall’inizio della pandemia nel 2020 vede il leader dei King Crimson e sua moglie presentare loro cover casalinghe e divertite di brani classici.

Per questa domenica Fripp e signora hanno scelto di rivisitare “Basket case” dei Green Day e la versione del duo è come da tradizione proposta con un video nel loro stile fuori dalle righe e stralunato. Nel filmato pubblicato oggi, si vede un composto Robert Fripp, con la cresta e il suo usuale trucco nero punk sugli occhi, accompagnare alla chitarra Toyah mentre questa si scatena cantando con un cestino di vimini in testa, poi gettato via per scoprire il capo, e due melanzane in mano. “May ur basket overflow with love” ("Che i vostri cesti trabocchino d'amore"), si legge in un cartellone appeso alle spalle della coppia.

Il brano scelto e reinterpretato dal leader della storica formazione prog-rock britannica insieme a sua moglie è stato originariamente pubblicato dal trio pop punk californiano nel 1994, come singolo estratto dal suo terzo album “Dookie”. Tra le canzoni di maggior successo di Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt e Tré Cool, “Basket case” e il disco di appartenenza arrivarono sul mercato per far fare il salto di qualità ai Green Day, permettendo loro di uscire dai circuiti della scena punk underground e spingersi verso i grandi festival.

Lo scorso appuntamento con il “Sunday Lunch” aveva visto Fripp e Toyah rileggere “Rockin’ in the free world” di Neil Young, dopo le cover proposte di brani di Black Sabbath, Kinks, Mötley Crüe, Mötorhead, Judas Priest e altri: le trovate tutte qui.