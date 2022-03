Willie Nelson piange la scomparsa della sorella Bobbie

Lo scorso 10 marzo si è spenta all’età di 91 anni Bobbie Nelson, sorella di Willie Nelson oltre che pianista della formazione originale della band dell’artista country, Willie Nelson and Family, e influenza fondamentale nella vita e nella musica del fratello.

"La sua eleganza, la sua grazia, la sua bellezza e il suo talento hanno reso questo mondo un posto migliore", si legge in una dichiarazione della famiglia Nelson a conferma della scomparsa. Nel messaggio, condiviso sui profili social di Willie Nelson insieme a una foto dell’artista con Bobbie, è stato poi scritto: “È stata il primo membro della band di Willie, come pianista e cantante. Abbiamo i cuori spezzati e lei ci mancherà profondamente. Ma siamo fortunati ad averla avuta nelle nostre vite. Per favore, rivolgete i vostri pensieri alla sua famiglia e rispettate la privacy di cui hanno bisogno in questo momento i suoi cari”.

Cresciuta ad Abbot, in Texas, dove ha imparato a suonare il pianoforte da bambina, nel 1972 Bobbie si è unita alla band del fratello Willie, che aveva appena firmato con l’Atlantic Records, dopo aver lavorato saltuariamente come musicista. Ha fatto parte del gruppo per oltre cinquant’anni e nel corso degli anni, oltre a esibirsi regolarmente agli show di Willie Nelson, ha collaborato alla realizzazione di numerosi suoi album tra cui "Red headed stranger", "Shotgun willie", "Stardust", "To Lefty from Willie" e altri come il disco “The Willie Nelson Family” (la cui copertina è l'immagine dell'articolo) uscito a novembre 2021.

Bobbie Lee Nelson, questo il nome della pianista e cantante, ha pubblicato il suo primo album solista, “Audiobiography”, nel 2008 all’età di 76 anni. Successivamente, nel corso degli ultimi due anni ha pubblicato due libri insieme a Willie Nelson, il libro di memorie "Me and Sister Bobbie: True Tales of the Family Band" nel 2020 e “Sister, Brother, Family: An American Childhood in Music” nel 2021.