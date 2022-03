E non dimentichiamoci dei Sonohra

A volte, ritornano. Oppure, si torna a sentire parlare di loro anche se non se n’erano mai andati via, semplicemente era calato l’interesse del pubblico e dei media nei loro confronti. È il caso dei Sonohra, duo formato dai fratelli veronesi Luca e Diego Fainello e salito alla ribalta nel 2008 dopo la vittoria al Festival di Sanremo nella sezione Giovani con il brano “L'amore”.

“Sei un viaggio che non ha né meta né destinazione / Sei la terra di mezzo dove ho lasciato il mio cuore”, recita un passaggio della canzone, che al tempo della sua uscita portò Luca e Diego fuori dall'anonimato per raggiungere la popolarità. Ora, a distanza di quattordici anni dal loro debutto, i Sonohra sono ancora in giro e dopo aver pubblicato l’album “Symphony” nel 2021 sono pronti a tornare a suonare dal vivo.

L’inizio del viaggio dei Sonohra

Fin da piccoli, grazie anche al nonno violinista e alla madre cantante, la musica è sempre stata parte della vita di Luca e Diego Fainello, nati a Verona rispettivamente il 27 febbraio 1982 e il 27 novembre 1986. Incoraggiati dai genitori a inseguire il proprio sogno, i due fratelli muovono i loro primi passi facendosi inizialmente chiamare "2tto" e pubblicando il singolo “Grido e canto”, prima di incidere la sigla italiana dell'anime “UFO Baby”. Dopo aver ribattezzato il proprio progetto in “Domino”, Luca e Diego pubblicano il singolo “Come tu mi vuoi”, ma per vederli fare sul serio bisogno aspettare l’incontro con Roberto Tini, conosciuto durante uno dei loro live nei locali sul Lago di Garda e dintorni. Dopo aver ascoltato alcuni provini, nel 2007 Tini riesce ad attirare sui due fratelli l’interesse di una casa discografica e l’anno successivo, una volta adottato il nome Sonohra, il duo partecipa al Festival di Sanremo nella sezione Giovani, vincendo con la canzone “L’amore”.

Da Sanremo ai primi traguardi

Il brano sanremese, con il testo scritto da Luca Fainello insieme al produttore Roberto Tini e la musica e gli arrangiamenti di Diego Fainello e Andrea Proietti, anticipa l’uscita dell’album d’esordio dei Sonohra, “Liberi da sempre”, originariamente pubblicato il 29 febbraio 2008 per Sony BMG. Il disco, sulla scia del successo riscosso da “L’amore” piazzatosi alla 16esima posizione nella chart dei singoli italiana, aiuta il duo a guadagnare sempre più interesse e attenzione tanto da raggiungere la sesta posizione della classifica italiana degli album e ricevere il disco di platino.

Nel maggio dello stesso anno, periodo in cui altri nuovi gruppi capaci di attirare folli di ragazzine - come i Lost o i Dari - iniziano a farsi largo nella scena musicale italiana, esce poi il secondo singolo “Love show”. Il brano, grazie alle sue sonorità solari e accattivante, si rivela essere un potenziale tormentone estivo, con un videoclip in rotazione su MTV capace di attirare l’attenzione del pubblico delle giovanissime. Molto amati dalle ragazzine, vincitori nella categoria "Best New Artist" ai "TRL Awards 2008”, protagonisti in più città italiane grazie al “Liberi da sempre Tour” e in nomination come "Best Italian Act" agli MTV Europe Music Awards: l’avventura dei Sonohra sembra essere partita con il botto e il 6 settembre 2008 Luca e Diego salgono sul palco del Teatro Romano di Verona per un concerto testimoniato poi dall’album live “Sweet Home Verona” uscito nel novembre successivo.

Con l’inizio del 2009 i Sonohra cercano di accattivarsi anche il pubblico estero pubblicando in Sud America “Libres”, versione spagnola dell'album “Liberi da sempre” anticipata dalla cover di “Love Show”, “Besos Faciles”, e intraprendendo una serie di concerti in America con tappe a Miami, in Colombia, Argentina, Messico e Brasile. Luca e Diego collaborano poi con la cantautrice messicana Yuridia al pezzo “Todas las noches”, presente nell'album "Nada es color de rosa”, e a dicembre pubblicano in Giappone “L’amore" - versione nipponica del loro disco d’esordio.

Dal ritorno a Sanremo nel 2010 a oggi

Per cercare di ripetere il successo raggiunto con il primo album e aggiungere nuovi traguardi al proprio percorso, a settembre 2009 i Sonohra partono per Londra per registrare nello studio 3 di Abbey Road il loro secondo lavoro, “Metà”, anticipato dal singolo “Seguimi o uccidimi”.

Il disco, uscito il 19 febbraio 2010 per Sony Music e piazzatosi all’ottava posizione della classifica degli album italiana, precede il ritorno di Luca e Diego a Sanremo dove partecipano alla sessantesima edizione del Festival in gara tra i Big con il brano “Baby” e vengono eliminati dalla giuria demoscopica nel corso della seconda serata. Nonostante il modesto risultato alla kermesse, la carriera dei Sonohra prosegue tra partecipazioni a Festival ed eventi in tutta Italia e incursioni nel mondo delle serie televisive, con la partecipazione del duo a un episodio de “I Cesaroni”, e del cinema, con l’interpretazione del brano della colonna sonora de “Le cronache di Narnia - Il viaggio del veliero”.

Due anni più tardi i Sonohra, ormai sotto la guida del nuovo manager Enrico Garnero, pubblicano il loro terzo album, “La storia parte da qui”, uscito nel maggio 2012 sempre per Sony Music e che, anche grazie al tour a supporto del disco, ottiene diversi consensi da parte del pubblico.

Il disco segna l'inizio dell’avventura come band indipendente di Luca e Diego che, successivamente, iniziano ad allontanarsi dal pop e dalle ballad accativanti degli inizi a favore di una sperimentazione musicale caratterizzata da sonorità in equilibrio tra folk, linguaggio rock e universo britpop. I due fratelli danno quindi il via anche a collaborazioni prestigiose, come quella con Enrico Ruggeri che scrive il brano - eseguito con i Modena City Ramblers - che dà il titolo al quarto album dei Sonohra, “Il viaggio”, pubblicato nell’aprile del 2014. Nonostante l’immagine più matura, l’interesse del pubblico e dei media verso il progetto di Luca e Diego inizia ben presto ad affievolire e le soddisfazioni e la band è ben lontana dal raggiungere i risultati e i traguardi dei precedenti lavori. Tuttavia, la carriera dei Sonohra non subisce alcuna battuta d’arresto.

A maggio 2017 Luca e Diego pubblicano un nuovo singolo, "Destinazione mondo", a cui fa seguito nel gennaio successivo il brano “Per ricominciare”, che anticipa il quinto album in studio dei Sonohra, “L'ultimo grande eroe” del 2018. Il duo torna poi tre anni più tardi per presentare “Symphony”, quello che la stessa band definisce “un progetto alternativo, a sé stante dal nostro percorso musicale, che ci porta ad allargare i nostri orizzonti e a farci conoscere in una nuova veste in questo particolare periodo di stop forzato dalla musica live”.

Nonostante le difficoltà legate al Covid, Diego e Luca continuano a portare la propria musica in giro per l’Italia e dopo la tournée del 2021, battezzata #viailsipariotour2021 e conclusasi lo scorso dicembre, sono pronti a tornare in tour con la serie di concerti “Liberi da sempre 3.0”. I Sonohra, che a giugno dello scorso anno hanno festeggiato il tredicesimo anniversario dell’uscita di “L’amore” .con un video live su TikTok, hanno infatti annunciato in questi giorni che l’8 aprile suoneranno al Legend Club di Milano per “ripartire da qui”.