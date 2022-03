La canzone di Neil Young preferita da Roger Waters

Una carriera come quella dell'ex Pink Floyd Roger Waters in pochi la possono vantare. Prima con la band di “The dark side of the moon” e poi da solista, una volta lasciati nel 1985 Gilmour, Mason e Wright a causa di differenti visioni sia artistiche che personali.

Dell'oggi 78enne Waters, figura divisiva e senza peli sulla lingua, tutto si può dire e pensare, ma non che di musica non se ne intenda. Nel 2011 il musicista inglese partecipò alla storica trasmissione radiofonica britannica di BBC Radio 4 'Desert Island Discs' dove si invita l'ospite di turno ad indicare di scegliere le canzoni che si porterebbe sulla ideale e fantomatica isola deserta.Tra i brani scelti da Roger Waters anche “Helpless” di Neil Young, brano tra i più classici del suo repertorio, registrato quando il cantautore canadese militava nei Crosby, Stills, Nash e Young per l'album del 1970 “Déjà Vu”.Waters ha motivato con queste parole la sua scelta: “Neil Young che canta “Helpless”. C'è un'onestà e una verità in tutto ciò che ha fatto. Senti l'integrità e la passione dell'uomo. Mi si rizzano i peli sulla nuca ricordando la purezza delle prime note di questa canzone. È straordinariamente commovente ed eloquente”.

Come raccontato nel volume 'Neil Young: Long May You Run: The Illustrated History' di Gary Graff e Daniel Durcholz, "Helpless" parla della città di Omemee nell'Ontario settentrionale. Nel 1949, i genitori di Neil si trasferirono lì con lui quando aveva solo quattro anni. Young la descrive come "una graziosa cittadina. Un posticino assonnato... La vita era molto semplice e basilare in quella città. Andare a scuola a piedi, tornare indietro. Tutti sapevano chi eri. Tutti conoscevano tutti".

Oltre al brano di Neil Young Roger Waters quali altri dischi che si sarebbe portato su di una isola deserta ha elencato: “Bird on the wire” di Leonard Cohen, “My funny Valentine” di Chet Baker, “Georgia on my mind” di Ray Charles, “God bless the child” di Billie Holiday, “Endless flight” di Ryuichi Sakamoto, Jaques Morelenbaum ed Everton Norton per la colonna sonora del film 'Babel', “E lucevan le stelle” dalla 'Tosca' di Giacomo Puccini e, quale suo brano preferito, il 4° movimento della “Sinfonia N. 5” di Gustav Mahler.

Waters ha indicato anche il titolo del libro che si sarebbe portato con sé: 'All the pretty horses' (titolo italiano, 'Cavalli selvaggi') pubblicato dalla scrittore statunitense Cormac McCarthy nel 1992.